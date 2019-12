Bogat program pred Novu godinu: filmovi, koncerti, performansi, posebne izložbe i originalna Sarajevska hagada

Od 26. do 31.12.2019., ususret 2020. godini, Obala Art Centar i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine pripremili su niz posebnih sadržaja na nekoliko lokacija u Sarajevu. Tako će građani, gosti i turisti Sarajeva u programu pod nazivom “Sve je tu za Dvadesetu” imati priliku uživati u bh. filmovima u kinu Meeting Point koji govore o Sarajevu. U Zemaljskom Muzeju Bosne i Hercegovine publika ima priliku uživati u posebnim koncertima, tematskim izložbama, omnibusu Mostovi Sarajeva i originalnoj Sarajevskoj hagadi, u produženom radnom vremenu Muzeja posebno za ovaj program! Program je nastao na inicijativu Vlade Kantona Sarajevo, uz sufinansiranje Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

U kinu Meeting Point od 26. do 30.12.2019. u dva termina – u 17.30 i u 20 sati, bit će prikazani filmovi bosanskohercegovačke kinematografije koji tematiziraju Sarajevo i događaje u ovom gradu, uz besplatan ulaz za sve posjetitelje. Filmovi koji će biti prikazani su “Grbavica” Jasmile Žbanić, omnibus “SEE Factory: Sarajevo Mon Amour” grupe autora, “Dobar dan za posao” Martina Turka, “Kod amidže Idriza” Pjera Žalice, “Sin” Ines Tanović, omnibus “Mostovi Sarajeva”, “Scream for me Sarajevo” Tarika Hodžića, “Pun mjesec” Nermina Hamzagića, kratki filmovi Sarajevo Grad Filma (Jutarnje molitve, Kružni tok, Oslobađanje u 26 slika, Unazad, Nešto slatko) i “Smrt u Sarajevu” Danisa Tanovića.

Ulaz je besplatan za sve projekcije.

Posebno za ovu priliku, od 26. do 31.12.2019. Zemaljski muzej BiH će biti otvoren od 10 do 23 sata svakim danom, sa brojnim posebnim programima! Publika će u Zemaljskom muzeju imati priliku uživati u dva koncerta: u subotu, 28.12. bit će održan koncert sefardske muzike “Barimatango” u kojem Jelena Milušić i Atilla Aksoj dirljivo i uzbudljivo interpretaju sefardsku muziku Balkana i jugoistočne Evrope. U nedjelju, 29.12. u 20 sati koncert će održati sarajevski gudački ansambl SAGA, koji izvodi kamernu muziku raznih muzičkih žanrova. Ususret Novogodišnjim praznicima i svom prvom rođendanu, SAGA će izvesti poznate kompozicije klasične i evergreen/pop muzike, od klasika Bacha, Haydna i Bizeta do hitova Sinatre, Janis Joplin, Michaela Jacksona… Skladbe izvode Ivana Đurić (violina), Sanja Manov (violina / viola) i Anela Dervišević (violončelo).

Posjetitelji Zemaljskog muzeja će svakim danom od 10 do 23 sata imati priliku pogledati filmove iz omnibusa “Mostovi Sarajeva” u kojem evropski reditelji propituju šta je Sarajevo predstavljalo za Evropu u stogodišnjoj historiji i šta predstavlja danas. Stalna zbirka će za posjetitelje biti otvorena svakim danom do 23 sata. Posebno za ovu priliku bit će izložena originalna Sarajevska hagada svakim danom od 20 do 22 sata. Pripremljena je i posebna tematska izložba “Živi svijet pod snijegom i ledom”, koja će biti otvorena 26.12., kao i predavanje prof.dr. Emira O. Filipovića “Kovanje slova i riječi: Epigrafske tradicije u srednjovjekovnoj Bosni” 30.12. Predavanje će biti na engleskom jeziku.

Od 26. do 31.12.2019. cijene ulaznica za Zemaljski muzej su jedinstvene: besplatan ulaz za osobe mlađe od 18 godina, a 3 KM za starije od 18.

Cijene ulaznice za koncerte: za koncert Barimatango (program Sarajevska hagada / koncert sefardske muzike): 10 KM; cijena ulaznice za koncert Sarajevskog gudačkog ansambla Saga: 8 KM. Ulaznice za koncerte se prodaju u Muzeju od 24.12., a ulaznica za koncert je ujedno i ulaznica za sve postavke u Muzeju cijeli dan!

Uz filmove, izložbe, koncerte i predavanja, turisti Sarajeva i građani na ulicama grada ponovo će imati priliku sresti istorijske ličnosti koje su obilježile dvije najvažnije etape u istoriji grada: otomansku i austrougarsku, i to zahvaljujući performansu SarajevoReborn. Ulicama Sarajeva ponovo će proći Gazi Husrev-beg, Isa-beg Ishaković, Franz Ferdinand, njegova supruga Sophie Chotek i Gavrilo Princip, a možete ih sresti u subotu, nedjelju i ponedjeljak, 28., 29. i 30.12.2019.

Za dobar završetak 2019. i još bolji početak 2020. godine uživajte u programu “Sve je tu za Dvadesetu”!

PROGRAM:

26-31.12.2019.

SVAKI DAN - 10:00-23:00

Izbor filmova iz omnibusa

Mostovi Sarajeva

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

ALBUM by Aida Begić / The Outpost by Leonardo Di Costanzo / The Bridge of Sighs by Jean-Luc Godard / My Dear Night by Kamen Kalev / Reflections by Sergei Loznitsa / Quiet Mujo by Ursula Meier / Our Shadows Will by Vladimir Perišić / Das Spektrum Europas by Cristi Puiu / Zan’s Journey by Marc Recha / Animated Sequences by François Schuiten and Luis da Matta Almeida

Evropski reditelji propituju šta je Sarajevo predstavljalo za Evropu u stogodišnjoj historiji i šta predstavlja danas.

26-31.12.2019.

SVAKI DAN - 10:00-23:00

STALNE ZBIRKE

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

26-31.12.2019.

SVAKI DAN - 20:00-22:00

Originalna Sarajevska hagada

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Ako bismo iz odškrinute riznice materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa koje se čuva u Zemaljskom muzeju BiH pokušali izdvojiti njene najsjajnije bisere, svakako ne bismo mogli izostaviti primjerak pashalne hagade, jevrejskog iluminiranoga kodeksa, širom svijeta poznatog kao Sarajevska hagada.

Četvrtak, 26.12.2019.

Otvaranje / 19:30

Izložba: Živi svijet pod snijegom i ledom

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Izložbom se predstavljaju načini kojim se različiti organizmi naše planete pripremaju i štite od velikih hladnoća tokom zimskog perioda. U okviru prikaza ledenih doba kroz geološku prošlost, javnosti se po prvi put izlaže pećinski leopard iz pećine Vjetrenica, procijenjene starosti između 31 000 i 39 000 godina.

Četvrtak, 26.12.2019.

17:30 Grbavica

20:00 SEE Factory Sarajevo Mon Amour

Kino Meeting Point

Besplatan ulaz na sve filmske projekcije

Petak, 27.12.2019.

17:30 Dobar dan za posao

20:00 Kod amidže Idriza

Kino Meeting Point

Besplatan ulaz na sve filmske projekcije

Subota, 28.12.2019.

SarajevoReborn

12:00-14:00 Lokacije / Gradska Vijećnica – Sebilj – Gradska tržnica

19.00-21:00 SCC i Park HASTAHANA

Projekt #SarajevoReborn ima za cilj da unaprijedi i promoviše kulturni turizam u Sarajevu. Koncipiran je tako da mladi glumci i glumice, odjeveni u historijske kostime najpoznatijih predstavnika Osmanske i Austro-Ugarske imperije u Bosni i Hercegovini, šetaju gradskim ulicama i odigravaju situacije na značajnim kulturnim i historijskim lokacijama u Sarajevu kako bi posjetioce i turiste upoznali sa dijelovima impresivne historije naše zemlje i našeg glavnog grada.

Subota, 28.12.2019.

17:30 Sin

20:00 Mostovi Sarajeva

Kino Meeting Point

Besplatan ulaz na sve filmske projekcije

Subota, 28.12.2019.

20:00

Koncert: Barimatango

Atilla & Jelena

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Noć sefardske muzike

Projekt Barimatango autorski je koncept muzičkog dvojca koji čine Jelena Milušić i Atilla Aksoj. Milušić i Aksoj dirljivo i uzbudljivo interpretaju romsku i sefardsku muziku Balkana i jugoistočne Evrope, propitujući njene duhovne i emotivne aspekte. Suptilni način na koji rukuju instrumentima i pjevaju odlikuje strastven i precizno osmišljen minimalizam.

Ulaznice u prodaji u Muzeju. Broj mjesta ograničen.

Nedjelja, 29.12.2019.

12:00-14:00 / 19:00-21:00

SarajevoReborn

12:00-14:00 Lokacije / Zemaljski muzej

19:00-21:00 Katedrala – BBI Centar – Plato KSC Skenderija

Nedjelja, 29.12.2019.

12:30

Paketići za djecu

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Podjela paketića za djecu u saradnji sa udruženjem “Dajte nam šansu”

Nedjelja, 29.12.2019.

20:00

Koncert: Sarajevski gudački ansambl SAGA

Repertoar: (Air – Bach; Jesus bleibet meine Freude – Bach; Thais meditation – Massenet; Flower duet – Delibes; Trio I, Allegro – Haydn; Eine kleine Nachtmusik – Mozart; Moon river; Can't take my eyes off you; Can't help falling in love; The Entertainer – Joplin; Billie Jean; Bohemian Rhapsody; Sinatra medley; Hungarian dance No. 5 – Brahms; Habanera – Bizet).

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Ulaznice u prodaji u Muzeju. Broj mjesta ograničen.

Nedjelja, 29.12.2019.

17:30 Scream for me Sarajevo

20:00 Pun mjesec

Kino Meeting Point

Besplatan ulaz na sve filmske projekcije

Ponedjeljak, 30.12.2019.

14:00-16:00 / 19:00-21:00

SarajevoReborn

14:00-16:00 Lokacije /Latinska ćuprija – Katedrala - Gradska tržnica – Vječna vatra

19:00-21:00 BBI Centar - Park HASTAHANA - SCC

Ponedjeljak, 30.12.2019.

17:30 Kratki filmovi Sarajevo Grad Filma (Jutarnje molitve, Kružni tok, Oslobađanje u 26 slika, Unazad, Nešto slatko)

20:00 Smrt u Sarajevu

Kino Meeting Point

Besplatan ulaz na sve filmske projekcije

Ponedjeljak, 30.12.2019.

19:00-20:00

Kovanje slova i riječi: Epigrafske tradicije u srednjovjekovnoj Bosni

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Predavanje: prof.dr. Emir O. Filipović

Emir O. Filipović profesor je srednjovjekovne bosanske historije na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i stručnjak za heraldiku, viteštvo i osmanlijsko osvajanje Balkana.

CIJENE ULAZNICA

KINO MEETING POINT

Od 26. do 30.12.2019.

Projekcije svakim danom u 17:30 i 20:00 sati

Ulaz besplatan

ZEMALJSKI MUZEJ BiH

Od 26. do 31.12.2019. radno vrijeme od 10 do 23 sata;

Jedinstvena cijena ulaznica za svo to vrijeme 3 KM, osobe mlađe od 18 godina – besplatan ulaz;

Posebne ulaznice:

28.12.2019. za program Sarajevska hagada/Koncert sefardske muzike: 10 KM

29.12.2019. za koncert Sarajevskog gudačkog ansambla SAGA: 8 KM

Prodaja ulaznica za koncerte: od 24.12.2019.