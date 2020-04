Iza Zlog potoka dočekalo nas smeće

Dobro markiranom stazom u sunčano jutro krećemo iz sela Diva Grabovica te vrlo brzo presahlim koritom, a kasnije kroz šumu izbijamo do planinarskog bivka Žiško pod V. kukom. Ovaj bivak su sagradili učenici i profesori Željezničke industrijske škole pa je po njima i dobila naziv. Od bivka staza se račva na dvije strane. Popularno se naziva Via ferrata, a mi se penjemo suhim koritom Zlog potoka kroz koji se u proljeće obrušavaju ogromne bujice. Za savladavanje nije potrebno posebno alpinističko znanje ili vještine. Prizori tokom ovog dijela su fascinantni kao i nakon izlaska u gornje dijelove odakle se pružaju prekrasni vidici na doline ispod i okolne litice. Staza je zahtjevna i na nekim dijelovima je postavljena i sajla pa se treba oprezno kretati. Ovo je ujedno i najteža dionica naše današnje ture. Staza je duga 14 kilometara što i nije puno, ali treba savladati 1400 metara nadmorske visine. Nezapamćeno vreo septembarski dan otežava kretanje, temperatura ide preko četrdesetog podijoka, što nam zalihe vode prazni znatno brže nego smo planirali. Na ovoj stazi 18.08.2002 tragično je izgubio život planinar Salem Zebić Kujta član PD Vilinac. Izlazimo na planinsku kuću na Tisama gdje nas nas je dočekalo kolektivno razočarenje. Kuća je u jako lošem stanju, a voda iz čatrnje u blizini kuće nije baš preporučljiva za piće. Okolina je prepuna razbacanog smeća. Naš plan da ovdje dopunimo zalihe vode je propao pa se ekspedicija neplanirano ovdje završava. Niko od članova ekipa ne krije razočarenje jer su nam cilj bila Hajdučka vrata za što nam je trebalo još otprilike dva i po do tri sata jakog uspona. Nerado donosimo odluku da se vratimo preko Žlijeba nazad u Divu Grabovicu. U povratku svraćamo do Vidikovca u blizini planinske kuće na Žlijebu, gdje utiske sumiramo zaključkom da je i ova skraćena tura ipak zadovoljila naše potrebe za prirodom i društvom.