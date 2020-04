Mesi iz Bobovice

Nemogu da vjerujem isti cuko gotovo na istom mjestu, a prošla je godina dana, kao da smo se dogovarali. Mesi cuko tornjak čuvar stada ovaca zajedno sa svojim gazdom Mujom iz sela Bobovice sa sjevernih obronaka planine Visočice. Eee druže nije to Mesi to mu je brat reče nam Mujo, Mesi je otišao na drugu stranu planine. Kontam ovo je neki Ronaldo ili nedao bog Džeko, al neznam čudna imena daju ljudi svojim ljubimcima.Moju dilemu prekinu njegov vlasnik ovo je Medo vidiš da je veći puno od Mesija, jeste tek sad vidim, potvrdih njegovu konstataciju iako bih se zakleo da je to isti cuko-Mesi.

U podnožju planine Visočice u Planinarskom domu Vrela je obično polazna tačke i mjesto okupljanja za sve one kojima ova planina pruža brojne mogućnosti od vožnje brdskim biciklima, turnog skijanja pa do ekstremnog penjanja na Puzim ( 1776 m nv ) jedan od najmarkantnijih vrhova Visočice koji nas podsjeća na leđa dinosaurusa. Tu su naravno i obični ljudi rekreativci koji koriste lijep dan da bi pobjegli od svojih problema i bar nakratko uživali u čarima ove ljepotice koja pravi prirodnu granicu između Hercegovine i Bosne

Dan je bilo idealan, okolni vrhovi još u jutarnjoj izmaglici i trava mokra od rose, a mi željni planine. Odmah iznad doma počinje markirana staza koja nas kroz šumu vodi do izvora gdje dopunjavamo naše zalihe vode i nastavljamo se kretati dalje do vrha Subar (1820 mnv). Tu pravimo kratku pauzu pripremajući se za najteži dio našeg današnjeg “planinarskog jednodnevnog izleta”.Dalje nastavljmo grebenom tj. stazu koja nas vodi sve do samog vrha Vito (1960 mnv). Staza je strma i malo naporna, ali izlaskom na greben svaki umor prestaje jer smo već na mjestu odakle je pogled koji vas ostavlja bez daha.Onima koji se nisu kretali ovim stazam preporučejemo oprez . Morali smo biti pažljivi da ne bi došlo do povrede. Na ovakav nepristupačan predjelu i najmanja povreda je ozbiljna. Na sami vrh smo izašli za dva sata.Visočoca je lijepa planina u svakom pogledu i u svakom godišnjem dobu pruža pravi odmor za oči onima koji je dođu posjetiti i bar na jedan dan uživati u njenim ljepotama.

Greben je orjentisan u pravcu sjeverozapad – jugoistok i dijeli planinu na sjeverni i južni dio.Sa južne odnosne sa hercegovačke strane nalaze se sela; Luka, Ježeprasina, Bjelimići , Gradeljina, Svijenča, Argud i jugozapadno Dužani, Blaca, Dudle, Grušća i Prebilje . Pod sjevernim obroncima planine nalaze se sela Bobovica, Ozimine, Đulbašići, Pervizi i Sinanovići To su tipična planinska sela na nadmorskoj visini od 950 m do 1300 m u kojima baš i necvijeta seoski turizam. Dolaskom na Vitu susrećemo se sa našim starim poznananikom Mujom,čobanom iz sela Bobovice. Tu se pravi kafa, razmjenjuju se informacije sa našim poznanikom kojeg nismo vidjeli godinu dana. Priča nam o svom susretu sa vukovima, a mi šutimo i gledamo se. Eto dole ispod nas ti je Vučije vrelo al sad njih nema otišli su dublje u šume i nepristupačnije prijedjele “boje se ljudi” zaključi Mujo inače suvlasnik stada od 350 ovaca.

Počinje pristizati još planinara pa se već pravi gužva na samom vrhu, mi dalje naš put nastavljamo spuštajući se niz blagu padinu koja nas vodi do Vučijeg vrela, gdje se osvježavamo i tražimo tragove koji bi nam ukazali da je tu bilo vukova, nismo ih našli. Naš povratak nismo planiralin i krenuli smo u suprotnom pravcu od onoga kojim smo došli. Cilj nam je bio Mandino Vrelo(potok) i makadamska putna komunikacija koja povezuje sela Sinanoviće na sjevernim i Bjelimiće na južnim padinam Visočice. Kad smo sa Vite odlučili da se krećemo ovom stazom učinilo nam se da je relativno lagana i bliža opcija od one kojom smo došli, ali pogled nekad zna i prevariti. Nažalost umjesto da idemo travnatom ravnicom mi smo se krenuli penjat uz nepristupačni kamenjar koji nam je otežao kretanje i naš povratak učinio malo napornijim.Spuštamo se na makadam nepristupačnim terenom gdje se u par navrata moramo vraćati jer nema bezbjedne staze kojom bi se spustili.Dolazimo ispod starog Puzimskog groblja za koje postoji priča das u se tu ukopavali čobani(Humljaci) koji su sa stokom dolazili ljeti na ispašu iz podveležja i dijelova južne Hercegovine, pa kada bi neki od njih umrli ili stradali od nevremena(gromovi) tu bi se ukopavali jer je bio problem daljina da ih vraćaju u njihova sela koja su bila udaljenja i do 150 kilometara. Visoćica je nastanjena još iz vremena Bogumila što dokazuju i dvije velike i lijepe nekropole stećaka, na lokalitetima Poljica i Velikih jezera . Po povratku u Tušila, odmorili smo se u planinarskom domu Vrela gdje smo već pravili planove za slijedeći dolazak na ovu planinu.I na kraju ovo je za nas bilo jedno lijepo druženje ljudi i prirode, koje svakako što prije treba ponoviti.