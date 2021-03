Paragliding : Ljubuška kula ušla u top četiri destinacije na Balkanu (VIDEO)

Paragliding Ljubuški postao je poznat u cijelom svijetu, a 'Ljubuška kula' uz 'Slovenske startove' ušla je u top četiri paraglajderske destinacije na Balkanu.

Letenje u Ljubuškom pruža vrhunski užitak letenja kako za XC pilote, tako i za rekreativne pilote koji žele uživati u večernjoj termici i laminarnom vjetru na padini. Inače, poletište Ljubuški-Kula nalazi se na južnoj strani padine, na 340 m nadmorske visine.

- Piloti u Ljubuški dolaze iz cijele Europe, ali i drugih kontinenata, iako zasad ne u tako velikom broju. U Bosni i Hercegovini naš klub drži uvjerljivo prvo mjesto u ukupnom zbroju preletenih kilometara i sati provedenih u zraku - kazao je u razgovoru za Fenu predsjednik kluba "Paragliding Ljubuški" David Šiljeg i dodao da poletište Ljubuški-Kula godišnje broji preko 1.000 polijetanja što ih svrstava uz bok s top tri slovenska terena, dok iza sebe ostavljaju sva najfrekventnija poletišta u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji i sl.

Naglasio je kako je poletište Ljubuški-Kula veliki mamac za sve pilote kako iz BiH, tako i iz šire regije i cijelog svijeta.

- Paragliding Ljubuški je u velikoj ekspanziji. Neslužbeno radimo i usluge tandem letova. Budući da licenciranje za tandem pilote u našoj državi trenutno ide jako sporo, nismo na nekoj zavidnoj velikoj razini po tome, jer treba bolja organizacija, no trudimo se da budemo što kompetentniji i profesionalniji – pojasnio je Šiljeg.

Po njegovim riječima, ovaj adrenalinski sport nije bezopasan, ali uz poštivanje propisa opasnosti se mogu svesti na najnižu razinu.

- Ovaj sport spada u skupinu ekstremnih spotova, ovo je zrakoplovni sport. Kada bi rekao da je ovaj sport bezopasan lagao bih. Opasnost i nesigurnost se može svesti na najnižu razinu ako se pristupi pravilnoj obuci, zatim pridržava svih zrakoplovnih propisa, te ako se poštuju meteorološki uvjeti i radi sve ono što priručnici, knjige i škola nalažu o ovom sportu. Izlasci u nepoznato, letenje u uvjetima koji nisu prilagođeni našoj opremi i našoj vještini, mogu završiti tragično, povredom ili slično - naglašava Šiljeg.

Sportske aktivnosti koje priprema "Paragliding Ljubuški" su Ljubuški Outdoor Festivala pod nazivom "Lj O F", potom disciplina Precizno slijetanje "Kosača", a nakon toga tradicionalno u rujnu "Ljubuški Open".

- Precizno slijetanje 'Kosača' dio je Ljubuškog Outdoor festivala gdje smo mi jedan od tri nositelja, uz bicikliste i trkače. Planiramo brendirati takav oblik festivala u ovom djelu Hercegovine, a i u široj regiji tako što ćemo objediniti outdoor discipline koje su karakteristične za naš grad i kraj, a to su trčanje, biciklizam i u zadnje vrijeme paragliding – kazao je predsjednik kluba "Paragliding Ljubuški".

Inače, "Paragliding Ljubuški" službeno postoji od 2016. godine, a paraglajdingom su se bavili i ranije. Trenutno klub broji oko dvadesetak članova i osim Ljubuškog, dolaze iz Opuzena, Makarske, Drvenika, Doboja…

- Najduži let koji su napravili članovi našeg kluba bio je iz Ljubuškog u Donji Vakuf 120.3 kilometra. A za mene osobno, najbolji let koji je napravljen iz našeg kluba bio je onaj Branimira Mandića koji je preletio iz Ljubuškog u Trebinje, što je bio dosta zahtjevan i tehnički jako lijep let – zaključio je Šiljeg.

(Izvor: Fena)