Pećina u kojoj se rađa rijeka Željeznica

Do pećine dolazimo uskom zaraslom stazom koja se naoko baš puno i ne koristi, valjda insanima sama pećina i nije interesantna.Pećina je poznata kao vrelo Željeznice, iako iz nje izvire Godinjski potok.Čuje se žubor vode u pećini u kojoj se rađa Godinjski potok koji zajedno sa Hrasničkim potokom čini rijeku Željeznicu. Pećina je puna prolaza koji vode do malih jezerca koja poniru i izbijaju pedesetak metara ispod pećine, odakle voda nastavlja svoj put kroz brojne brzake slapove i kaskade.

Pećina se geografski nalazi podno brda Orlovača koje je smješteno na istočnim padinama planinskog masiva Treskavice.Ulaskom u pećinu uznemiravamo njene stanovnike, ljubavni par slijepih miševa koje je naš dolazak u najmanju ruku iznenadio.

Dubina same pećine je tridesetak metara, a visina varira od jednog pa do pet metara. Nemamo sreće da vidimo vodu unutar pećine jer se povukla dublje u utrobu za nas taj dan nevidljivu, ali možemo čuti njen huk u dubini.Kratko se zadržavamo u utrobi pećine i krećemo u potragu za mjestom gdje će se voda pojaviti. Na nekih pedesetak metara ispod ulaza-izlaza u pećinu dolazimo do mjesta gdje se za naše oči ukazuje prelijep prizor izviranje vode ispod kamena.Vode iz planinskih vrleti Treskavice i njenih jezera ponirući i praveći sebi put kroz utrobu zemlje dolazi na ovo mjesto kao dar koji može samo priroda stvoriti.

Narodna priča koja se još može čuti u ovim krajevima kaže da je nekad davno nekoj djevojci ispao prsten na Velikom jezeru na Treskavici, a da ga je voda izbacila na vrelu Srebrenik koje se uljeva u rijeku Željeznicu ispod sela Turova.