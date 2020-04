Snimili smo, pogledajte: Ljubavna igra poskoka

Vrijeme parenja najopasnije evropske otrovnice je krajem aprila i do sredine maja. Aparat našeg fotoreportera zabilježio je "vikend" druženje para poskoka. Nije pristojno, znamo, ali nas nisu ni primjetili- uživali su a mi smo nastavili dalje.



Ženke rađaju žive mlade (4-15(20), 15-18(23) cm) krajem augusta ili u septembru. Od prvih minuta života u "vanjskom" svijetu imaju otrov.



Odrasli poskoci su prosječno dugi 60 do 80 cm. Mužjaci su veći od ženki i mogu narasti do 100 cm. To je jedina istočnoeuropska otrovnica s rošćićem na nosu. Tijelo joj je relativno debelo. Mužjaci su sivkasti, ženke su smeđe, sivosmeđe/crvenosmeđe. Na leđima je tamna (crna, smeđe-crna) linija koja tvori cik-cak šaru. Svaki poskok ima jedinstven uzorak i oblik cik cak šare.



Mnogi tvrde da poskoci skaču, što nije točno. Debeli su zbog sala, pa nemaju dovoljnu mišićnu snagu za to.

Poskok se boji vode i ne voli se smočiti osim ako nije pitanje života i smrti, pa ga se može otjerati i tako da ga se pošprica običnom vodom. Nekad je i jedna kapljica dovoljna.