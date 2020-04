U dubinam kanjona Raketnice

Spustajući se niz kanjon Raketnice iz sela Bobovice do ostataka Bajrine kolibe mjesta Lučice.Uživali smo nekih dva i po do trii sata hodanja u povratku smo se vratili skakučući sa kamena na kamen vodom do izlaza iz kanjona mako se pokvsili i osvježili , prešli nekih desetak kilometara i uživali u prizorima još uvijek netaknute prirode, pa samo ostaje nada da će tako i ostati. Raketnica je u ovom dijelu pokazala svu svoju raskoš kroz usplahirene brzake, prekrasne vodopade i veličanstvene litice kanjona koje se nadvijaju nad nju puštajući samo sunčeve zrake u nju. Na jednom od njenih izvora pili kafu u društvu ptica čiju smo pažnju privukli a i hranom kojom smo im ostavili.Uvjerili smo se da Raketnica smaragdno zelena, negdje plava, hladna, bistra i čista i da ima sve elemente potrebne za jednu ozbiljnu avanturu.





Raketnica je tipična planinska rijeka koja se duboko se usjekla između Bjelašnice sa desne i Visočice s lijeve strane, praveći kanjon, morfološki fenomen i idilično čudo divlje prirode, s nizom brzaka, slapova, vodopada i mirnih bazena. Kanjon Rakitnice najduži je i najdublji u Bosni i Hercegovini; dug je preko 20 km, a dubina se kreće između 800 i 1000 m. Početak kanjona Rakitnice nalazi se na nadmorskoj visini od 1120 m.



Najatraktivniji dio toka ove rijeke se nalazi između mosta na putu Lukomir-Bobovica do Lučice (Bajrina koliba). To je tok rijeke od 4-5 km s padom od oko 300 m i brojnim slapovima i vodopadima.