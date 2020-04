Zapisi planinara u izolaciji: Kiša nas nije omela, popeli smo se na Dumoš

U ovoj izolaciji na koju smo svi osuđeni zbog koronavirusa, sjećam se avanture naše male ekipe ljubitelja avanture, prirode i planinskih predjela, pa ću je podijeliti sa vama:

Jutro je i novi dan se rađa. Dok pijemo prvu jutarnju kafu posmatramo Dumoš (1879 m), jedan od mnogobrojnih vrhova planine Zelengore koji se nadvio nad nama. Uz veseli ptičiji koncert rađa se sunce u Borču, selu smještenom u gornjem toku rijeke Neretve koje pripada općini Gacko. Plan nam je da prvo obiđemo izvor ispod njega, Donji Krupac, pa onda da nastavimo dalje prema Vlaškom polju i Kotlanci i da se na povratku popenjemo na sami vrh Dumoša.

Pratimo tok potoka i uz njega se penjemo do određenog mjesta gdje zbog teškog terena mjenjamo smjer kretanja i dolazimo pod Vlaško polje. Pregazismo polje i dođosmo do nekropole stećaka gdje pravimo kratku pauzu.Teški nadgrobi spomenici isplakani kišom i sprženi suncem izgubili su svoj prvobitni sjaj. Većina stećaka je nagnuta ili je utonula u zemlju zajedeno sa pokojnikom, ali još uvijek odolijevaju zubu vremena. Oni svjedoče da su naši preci voljeli planinu do te mjere da su vječno ostali na njoj.

Nadomak nekrople stećaka nalazi se i jedini izvor na koji smo naišli. Zove se Zlatac a, ime samo kaže, da je ovdje voda vrijedna kao i zlato. Vrijeme počinje da se mijenja, a vjetar nam brzo nabaci teške oblake pune kiše. Ipak nastavljamo dalje prema Kotlanici. Kiša počinje da pada, mi smo sad već na brisanom prostoru mokri, ali uporni da vidimo Kotlaničko jezero.

Kao bogom dano, nebo se otvorilo iznad nas kad smo bili iznad samog jezera. Pravimo par fotografija i pokušavamo naći bilo kakvo sklonište. Kiša mijenja intenzitet pa to koristimo i vraćamo se nazad, ali ipak odlučni da se popenjemo na Dumoš.Sa njegovog najvećeg vrha viskog 1879.metara pruža se pogled na gornji tok rijeke Neretve, a ispod njega su dva najveća izvora Gornji i Donji Krupac koji je čine jačom i hladnijom . Kiša je prestala da pada. Zamijenio ju je jak vjetar koji suši našu mokru odjeću. Na samom vrhu pravimo čaj od trava koje smo usput nabrali i to nam vraća snagu i toplinu tijelu.

Golet svuda oko nas , magla koja se diže zaklanja vidike. Za sam kraj još malo avanture. Spuštamo se niz litice Dumoša i na kraju gazimo preko Neretve koja na tom mjestu više liči na potok nego na rijeku

Tekst i foto: Mevludin Mekić, planinar