Arapović: Poništena dozvola za izgradnju mHE na Buni velika pobjeda

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom se poništava okolišna dozvola koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo za gradnju dvije mini hidroelektrane na Bunskim kanalima kod Mostara, predstavlja pobjedu i uspjeh te nam daje poticaj da nastavimo s našom borbom, kazao je Oliver Arapović iz Ekološke udruge "Majski cvijet".

- U skladu s presudom, postupak se mora ponovno provesti zbog neregularnosti u izdavanju i zanemarivanju činjenica koje su Ekološka udruga "Majski cvijet" i Omladinski klub "Novi val" ranije isticale. Posebno ističemo da se u presudi Kantonalnog suda u Sarajevu navodi da Federalno ministarstvo okoliša i turizma nije poštovalo zakonsku proceduru propisanu Zakonom o zaštiti okoliša, da je nezakonito vodilo javnu raspravu te da sačinjeni zapisnik o javnoj raspravi nije dostavljen strankama, niti im je dan na uvid, a niti je potpisan - kazao je Arapović na konferenciji za novinare održanoj u srijedu u Mostaru.

Dodao je kako su ove udruge skupile preko 5.000 potpisa građana koji su se protivili izgradnji mHE Buna 1 i Buna 2.

- Organizirali smo se, poslali primjedbe Federalnom ministarstvu okoliša i turizma protiv okolišne dozvole i uradili peticije u Mostaru, Blagaju, Buni, Kosoru, Malom Polju, Hodbini, Ortiješu i svim naseljima koja gravitiraju tom području. Potpise građana koji su bili protiv izgradnje mini hidroelektrana predali smo u Odjel za urbanizam i građenje jer je investitor predao zahtjev za izdavanjem urbanističke suglasnosti. Nakon što smo uočili cijeli niz nepravilnosti i proceduralnih grešaka u postupku dodjele okolišne dozvole, pokrenuli smo tužbu protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, gdje smo posebno istaknuli da već spomenuta javna rasprava i zapisnik koji je tužiteljima dostavljen s te rasprave nije vjerodostojan, te da je sačinjen prema potrebi i navođenju investitora - podsjetio je Arapović kako je tekla borba protiv gradnje na Bunskim kanalima.

Pozvao je budući saziv Gradskog vijeća Mostara da ispravi sve do sada učinjene neregularnosti.

- Pozivam sve gradske institucije, a pogotovo Odjel za urbanizam, da se izjasni o urbanističkoj suglasnosti, a isto tako imamo i problem Prostornog plana Mostara u vezi Bune i Bunskih kanala, a čije su izmjene donesene bez ikakve rasprave. Buduće gradsko vijeće morat će ispraviti sve neregularnosti koje su do sada napravljene, na tome ćemo ustrajati. Pravnu bitku ćemo i dalje voditi i nećemo se predati - istaknuo je Arapović.

Adnan Đuliman iz Omladinskog kluba "Novi val" istaknuo je kako je presretan donesenom presudom.

- Presretan sam što su dvije male organizacije kao direktni sudionici zajedno s ljudima iz Bune, Blagaja i svih okolnih mjesta te uz 57 organizacija koje stoje iza cijele ove priče, uspjeli postići ovakav uspjeh. Ne razumijem što može investitore navesti na to da uništavaju onakav biser. Mi nismo protiv infrastrukturnih i razvojnih projekata, ali želimo da se zakonske mjere i procedure ispoštuju. Ako građani Bune, Blagaja ili drugih mjesta kažu da je nešto super za njihovu lokalnu zajednicu, mi ćemo to, kao ekološke i društveno odgovorne organizacije, uvijek prihvatiti, ali ako smo u vrlo kratkom periodu prikupili 5.000 potpisa protiv izgradnje mini hidroelektrana na ovom lokalitetu, onda to sve govori - kazao je Đuliman.

On je podsjetio da je lokalitet Bunskih kanala zaštićen u Zavodu za zaštitu spomenika prirode FBiH, kao i u Registru Hercegovačko-neretvanske županije za zaštitu spomenika prirode.

- U ovom slučaju došlo je do evidentnih kršenja procedura i propisa usvajanjem izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Mostara koji nije usuglašen s postojećim planom BiH iz 1980. godine. Sprona je i objava Prostornog plana u Službenom glasniku, a koji prethodno nije potpisan od predsjednika Gradskog vijeća - kazao je Đuliman.

Dodao je kako će aktivisti dviju udruga pratiti rasplet situacije u vezi sankcija protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma koje je izdalo prvu dozvolu.

- Zbog raznih neregularnosti vezanih za ovu tematiku jučer se oglasila i ministrica te najavila istragu u vezi izdavanja okolišne dozvole i ovo treba biti primjer svima ostalima. Sigurno ćemo pratiti ovaj dio koji se odnosi na sankcioniranje ljudi koji su radili u toj priči, a to je vrlo bitno za budućnost, ne samo mHE Buna 1 i Buna 2, nego cijele priče na području Federacije BiH - poručio je Đuliman.