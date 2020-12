EU do 2030. želi 30 miliona električnih vozila na cestama

Evropska unija želi do 2030. na cestama imati najmanje 30 miliona vozila s nultim emisijama stakleničkih plinova, po nacrtu dokumenta koji je Reuters dobio na uvid.

U strategiji koja bi trebala biti objavljena ove sedmice, Evropska komisija iznijet će mjere kojima želi smanjiti emisije stakleničkih plinova koje uzrokuje transportni sektor, a koje čine četvrtinu ukupnih evropskih emisija.

- Cilj da Evropa do 2050. bude klimatski neutralna ne može se ostvariti a da se ne uvedu jako ambiciozne mjere za smanjenje ovisnosti transporta o fosilnim gorivima - navodi se u dokumentu.

Za to će biti potrebno „najmanje” 30 miliona vozila s nultim emisijama do 2030., navodi se.

To je golemo povećanje u odnosu na 1,8 miliona električnih i plug-in hibridnih vozila koliko ih je bilo registrirano u Evropi potkraj prošle godine, po podacima Međunarodnog vijeća za čisti prijevoz. Hibridna vozila nisu vozila s nultim emisijama.

Industrija, ipak, upozorava na manjak infrastrukture za čiste automobile.

Dokument EU-a procjenjuje da će Evropi trebati tri miliona javnih lokacija za napajanje vozila i 1.000 stanica za napajanje vodikom do 2030.

Evropa sada ima oko 200.000 lokacija za napajanje električnih vozila.

EU najavljuje da će iduće godine iznijeti plan za rješavanje tog problema.

Komisija nije željela komentirati nacrt dokumenta dok ga službeno ne usvoji i objavi.

EU će iduće godine predložiti strožije standarde za emisije CO2 za automobile i kombije od 2025., a u nacrtu dokumenta navodi se da bi pravila mogla obuhvatiti i autobuse.

U dokumentu se navodi također da bi se promet željeznicama visokih brzina u Evropi do 2030. mogao udvostručiti, a do 2050. i utrostručiti, dok avioni i brodovi s nultim emisijama moraju biti spremni za tržište do 2035, prenosi SEEbiz.