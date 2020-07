Planinarska šetnja za promociju potencijala Bjelašnice

Oko 200 zaljubljenika prirode različite starosne dobi i kondicije hodilo je grebenom Bjelašnice u projektu koji za cilj ima promovirati ljepote i potencijale te planine.

Taj pohod počeo je iz Babinog Dola, a u pratnji vodiča sudionici su išli stazom do najvišeg vrha Bjelašnice - Opservatorij (2.067 m.n.v.), potom do vrha Mala Vlahinja (2.054 m.n.v.). Vrijeme je bilo pogodno za hodanje po prirodi, iskustva sudionika pozitivna, a za neke od njih bio je to prvi pohod u planinu.

Organizator je Inicijativa za Bjelašnicu i Igman, koja za cilj ima promoviranje potencijala tih planina posebno unaprjeđenje kvalitete ski centra Bjelašnica i Igman. KJKP ZOI 84 omogućio je sudionicima besplatnu vožnju šestosjedom, uz poštivanje mjera zaštite od virusa korona.

Predstavnica Inicijative za Bjelašnicu i Igman Alma Kovačević-Kantardžić kaže za Fenu da od početka prošle godine rade na promociji ljetnog i zimskog turizma na te dvije planine, a već imaju određenih rezultata.

Kako ističe, članovi te inicijative različitih su profila i stručnosti te umnogome mogu pomoći u toj oblasti. Dosad su tako npr. dali konstruktivne prijedloge za unaprjeđenje stanja na olimpijskim planinama, organizirali akciju čišćenja Bjelašnice.....