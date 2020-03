U zdravom okolišu zdrav život: Čuvajmo naše carstvo životinja

Kako za Start BiH navodi prof.dr Suvad Lelo sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, odsjek za biologiju, u ovom momentu raspolažemo dokazima da je u BiH evidentirano više od 12.000 vrsta iz carstva životinja.

Prof. Lelo upozorava kako intenzivna devastacija urbanih i suburbanih područja ukazuje da su najugroženije životinje u neposrednoj blizini čovjeka.

-Za primjer mogu navesti da na Igmanu žive predstavnici 127 vrsta dnevnih leptira dok je u samom Sarajevu taj broj sveden na 20-tak vrsta sa vrlo malim brojem individua, a njihov broj se počinje povećavati tek višekilometarskim udaljavanjem od centralnih dijelova grada- kaže Lelo.

Prof. Lelo sa žaljenjem konstatuje kako praksa pokazuje da gdje god se naseli čovjek tu životinjama nema mjesta.

- Izrada stambenih objekata i saobraćajnica bez koridora za životinje koje tu žive znače njihov skoro potpuni nestanak, a one koje preostanu proglašavamo štetočinama ili smetnjom. Čovjek kao vrsta tek toleriše one životinje koje su „sluge ili robovi“, uz stalno sadističko ponašanje gdje su izuzetak ljubitelji životinja čiji je broj uvijek nedovoljan da bi realno uspješno pomogli većem broju životinja, što se posebno ogleda u odnosu spram pasa – smatra on.