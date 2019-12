Od Miljacke do mora i okeana: ST. VINCENT & GRENADINES

Tekst i fotografija: Ljubo Pavlović

Kingston, kao i svako drugo mjesto na jugu, živi ubrzano - pola se stanovništva satra od posla, a druga polovica ima fjaku. Mora se stalo piti voda, radi moguće dehidracije i jakog sunca. Domaći su navikli, ima ih toliko čilih koji plešu prodajući svoju robu na tezgama, slično raji kod "Sirana" u Sarajevu. Zadnjih par kilometara jedva smo izdržali. Mrvu hlada našli smo ispod tamnih zidina Anglikanske crkve upečatljivog izgleda

Od Grenade do Kingstona (Kingstown), glavnog grada ostrva - države Sveti Vincent i Grenadini, plovili smo polako. Udaljenost svega 126 kilometara. Neobična mi je činjenica da u nazivu ove zemlje stoji ravnopravno i Grenadini (sićušna ostrva koja im pripadaju, ima ih 32 ), tako da uz veliko otočje i ovo malo ima isto ime. Njegova ostrva izgledaju kao da je u davnoj prošlosti tektonski poremećaj polomio ravnu ploču na mnogo sličnih dijelova, pa je tako međusobna udaljenost među njima neznatna.

Samo nekoliko rečenica vezanih za istoriju, sličnu onoj koja se odvijala na susjednoj Grenadi i nedalekim okruženjem. Od plemena Kariba, koji su se hrabro odupirali invaziji i kolonizaciji evropskih sila, pa do vlastite nezavisnosti proteklo je mnogo vremena. Od početka 18. vijeka izmjenjivale su se kolonijalne varijante i borbe između Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, da bi 1783. godine ostali pod britanskom vlašću. Proizvodnja u ovim tropskim uslovima vezana je za plantaže šećerne trske, kafe, banana, duhana i raznih začina. Većinu težih poslova radili su robovi iz Afrike, a ukidanjem ropstva, sredinom 19. tog vijeka, naseljavaju se interesantne prinove iz Indije i Portugala uz želju da tu rade i žive. U novije vrijeme, porastom turizma jača i uslužna djelatnost. Nakon raspada Federacije Zapadnih Indija 1962. godine dobili su vlastitu upravu, a 1979. potpunu samostalnost. Ukupan broj njegovih stanovnika je oko 120 hiljada. Perspektiva za one mlađe i ambicioznije nije velika, te često odlaze u potrazi za boljim poslovima i obrazovanjem.

Dobrodošlica za putnike Boja mora sve govori

BRODSKI PARTY: Vraćam se na početak priče i laganu noćnu vožnju po mirnom moru. Idealni uslovi za veliki party članova posade. Kompanija u planu relaksiranja zaposlenih na svim brodovima, čini to redovno i efikasno na razne načine. Radi se dugo i temeljito, pa je svaka dodatna mogućnost zadovoljenja sitnih, običnih želja i potreba dobrodošla. Uposlenici u slobodno vrijeme imaju na raspolaganju teretanu, internet stranicu, videoteku i crew klub koji radi do 2.00 sata ujutro. Česta su i party sastajanja kao idealna prilika za sve, bez razlike na posao, poziciju, vjeru i naciju, da se opuste od svakodnevnih obaveza. Najbolji muzičari i zabavljači, saradnici Kruz direktora pa sve do kapetana broda, njegovih oficira i cijele posade, rado iščekuju noć u kojoj se zaista mogu koji sat relaksirati. Jedini koji nisu u prilici biti na ovom cool događanju su radnici u smjeni. Običaj je da ih neko od kolega zamijeni bar nakratko.

Desilo mi se, ne jednom, da putnici saznaju za party i traže pristup u želji da osjete spontanu zabavu. Međutim, to nije dozvoljeno. Mnogo je razloga za restrikciju, a osnovni je da posada mora biti zdrava. Kada to navodim, moram reći jedno od pravila koje nalaže da se kontakti sa putnicima trebaju ljubazno odvijati na nivou poslovnog odnosa. Pretpostavka je da putnici koji uplate aranžman idu zdravi na putovanje, ali nije uvijek tako. Veliki procenat na određenim destinacijama čini starija populacija nešto slabijeg zdravlja. Sve je to normalno osim zaraznih i prenosivh bolesti. Među hiljadama putnika uvijek postoji mogućnosti potencijalnog prenosnika neke banalne infekcije.

NOR VIRUS: Brodovi su ekipirani savremenim medicinskim centrom koji radi od 24 sata i pruža usluge putnicima i posadi. Iz tog razloga, potencijalni prenosnik bilo koje manje ili veće zaraze ne smije biti u bliskom kontaktu s osobljem. Na malom prostoru bilo bi to jako opasno. Srećom, manji broj uposlenika ima bliži kontakt sa putnicima. To su radnici koji obavljaju uslužnu djelatnost, ali i to sa relativnom distancom. Ima putnika sa raznim dijagnozama i s obzirom na relativno skučen prostor, uvijek je moguće, ako ništa, dobiti gripu i onda slijedi bolovanje i više posla za radne kolege. Sigurno ste ponekad pročitali ili čuli vijest na TV o epidemijama na kruzerima, uzrokovanim norwalk ili nor virusom. Brzo djeluje, izaziva malaksalost i mučninu, ali traje samo par dana, uglavnom bez posljedica.

Inače, svi prostori namijenjeni korisnicima su moderni i savremeno opremljeni. Radi se o luksuzu koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Malo šta se prepušta slučaju. Ovo su samo neki podaci koji se ne ističu često, ali interakcija putnika i posade van profesionalne može izazvati manji ili veći problem. Ima tu još raznih mogućnosti, pogotovo kada se radi o mladima, ali zaista ne želim nikome kvariti misli o kruzerima. Naprotiv, preporučujem ih. Kruženje obalama egzotičnih mjesta i posjeta istaknutim turističkim destinacijama u "hotelu koji plovi", sigurno je nezaboravno i svima ga predlažem, bar jednom u životu. Ipak, na tu vrstu putovanja treba ići zdrav i sa medicinskim osiguranjem pri kupovini aranžmana.

LOVE BOAT: Da se vratim na party, gdje su najbolja posluženja jela i pića, disko džokej, prvoklasna živa muzika, razne nagrade i još mnogo detalja osmišljenog programa. Mladi se upoznavaju sa drugima koje do tada nisu znali, rađa se mnogo prijateljstava, simpatija, ljubavi, pa i sklopljenih brakova nakon isteka ugovora. Mladost je to, po pravilu, ne starija od dvadesetak godina. Sve počinje oko 23.00 i traje do 2.00 poslije ponoći i onda - razlaz. Oni koji imaju jutarnje smjene ostaju kraće. Imao sam zadovoljstvo upoznati divne ljude iz 60-tak zemalja. Veliko bogatstvo je slušati priče iz njihove domovine, razgovarati i razmjenjivati mišljenja o svemu. Nikada se nije desio niti jedan ružan eksces ili nešto slično tokom ovih okupljanja, samo poštovanje i mnogo pjesme i smijeha. Ovdje se snimao čuveni TV šou "Love Boat", veoma popularna serija.

Sunčano jutro, Kingston spreman za "invaziju" oko 2.000 posjetilaca sa broda

Nije lako ustati ranije poslije partija, tijelo traži odmor. Probudio me stjuard i donio svježe inforamcije Shorexa. Dobio sam saglasnost za turu po ostrvu, sa pregledom važnih mjesta koja bi mogla biti interesantna za obilazak. Radi se o maloj turističkoj agenciji smještenoj na kruzeru, zaduženoj za organizaciju turističkih obilazaka, što i jeste jedan od ciljeva Cruise Ship Industry. Moj zadatak, u slobodnom vremenu, bio je da vodim grupu putnika i bilježim eventualne nedostatke tokom obilaska znamenitosti, restorana i drugih objekata. Sve košta i niko ne želi propuste u ovom poslu, te je kontrola neizostavna. Ne mogu se voditi putnici u restorane pune muha ili na mjesta gdje eventualno mogu biti izloženi raznim vrstama neprijatnosti.

"OSVAJANJE" OSTRVA:

Marenge, salsa i latino ritmovi Rasta je spreman za prodaju

Sve su prilike da i ovaj dio putopisa ima za prioritet fotografije čudesne male oaze mira, kao što je St. Vincent i njegova okolina. Stičem dojam uređenog mjesta koje nije bogato, ali je čisto i održavano. U unutrašnjosti živi siromašniji dio populacije, koja jedva sastavlja kraj sa krajem. Da bi se krenulo veselo na put, odmah vam se predstavi lokalna destilerija s orginalnom bačvom velikih gabarita na kojoj su utisnute sve varijante ruma i dodataka u njemu. Ko je probao kaže da je ukusno, onaj ko nije sigurno je proveo noć na partiju.

Ovi proizvodi imaju dobru prođu na tržištu svijeta

ARBORETUM: Botanički vrt koji sam posjetio predstavlja uređen prostor koji se koristi za uzgajanje domaćih i stranih vrsta raznog drveća i grmlja. Pokriven je stručnim nadzorom u cilju istraživanja, ali i prodaje atestiranih biljnih vrsta. Mnogo takvih biljki služi u dekorativne svrhe. Godinama je ovaj vrt prava atrakcija, bar kada su u pitanju uzorci tropskog područja. Cijeli prostor odiše ljepotom koju daje priroda i ljudske ruke. Odmah pri ulasku imate prijatan osjećaj da posjeta nije reda radi. Dokle pogled seže, pruža se nevjerovatna slika pažljivo biranih i njegovanih nasada domaćeg i stranog porijekla. Visoko drveće, bujno rastinje i potpuno okruženje zelenilom prirodnog rezervata, daje puni ugođaj. Iako je temperatura preko 30 stepeni, na ovom se mjestu osjećate kao na planinskoj visoravni. Stručni vodič objašnjava to činjenicom velike koncentracije kisika koji dolazi iz ovog okoliša. Sve što vidite predstavlja izuzetan doživljaj. U ovom kutku St. Vincenta, uz vrt, postoje informacije i živi primjerci zaštićenih životinjskih vrsta bližeg i daljeg područja. Radi se o projektu koji traje od 1765. godine do današnjih dana, koji mnogo znači za izučavanje, nadzor i brigu o raznovrsnom bilju, posebno onom koje se uzgaja na prostoru Kariba i prodaje širom svijeta.

St. Vincent Botanical Garden, Arboretum

Samo priroda može dati ovu biljku Plod kome se skine kapica i isti je kao

četkica za brijanje

Plod koji djevojke nose u kosi Prelijepa gusjenica, živi samo ovdje

Suhi plod koji zvuči kao zvečka Nije kolač, nego egzotični cvijet

Prije povratka vidjeli smo nekoliko vrsta ptica, takođe zaštićenih. Čuo sam nešto u što ne mogu vjerovati, a radi se o jednoj vrsti papagaja, sa staništem u regiji Amazona, koji može letjeti unazad, u rikverc. Vidjeli smo što treba, pili prirodne sokove, jeli egzotične sendviče i došlo vrijeme da se ide nazad, na "barku". Korisno utrošenih nekoliko sati u rajskom vrtu, a za kraj ostao je centralni dio grada. Nema se mnogo za vidjeti osim nekoliko objekata starih više od sto godina. Kingston, kao i svako drugo mjesto na jugu, živi ubrzano - pola se stanovništva satra od posla, a druga polovica ima fjaku. Mora se stalo piti voda, radi moguće dehidracije i jakog sunca. Domaći su navikli, ima ih toliko čilih koji plešu prodajući svoju robu na tezgama, slično raji kod "Sirana" u Sarajevu. Zadnjih par kilometara jedva smo izdržali. Mrvu hlada našli smo ispod tamnih zidina Anglikanske crkve upečatljivog izgleda.

Da mi se ne zamjeri i kaže: "Ploviš morima i okeanima, a nigdje plaže". Evo jedne tužne i same. U narednom nastavku bit će ih više. Ostrvo se zove St. Lucia i blizu je St. Vincenta..."brat i sestra" na moru. Pišemo se.