Balet Mostar Arabesque osvojio nagrade na natjecanju u Makedoniji

Ma Međunarodnom natjecanju STAGE International Dance Competition, koje se održalo proteklog vikenda u Skoplju, u Sjevernoj Makedoniji, sudjelovao i Balet Mostar Arabesque iz BiH.

Na natjecanju su sudjelovale baletske skupine iz 12 zemalja i to, iz Makedonije, Srbije, Hrvatska, Bosne i Hercegovine, Poljske, Češke, Bugarske, Rumunjske, Grčke, Rusije, Uzbegistana i Tajlanda.

U ovom specifičnom vremenu zbog pandemije koronavirusa, 27 škola je prijavilo više od 300 natjecatelja različitih uzrasta i kategorija, slanjem video zapisa po striktnim pravilima, koja su se natjecala putem lifestream-a, priopćeno je utorak iz Baleta Mostar Arabesque.

Balet Mostar Arabesque se natjecao s tri koreografije i to, Bečke Bombone, mini klasični balet, grupna, djeca do 8 godina, Na lijepom plavom Dunavu, djeca klasični balet, grupna, do 13 godina i Alegria, solo karakterni ples do 13 godine koji je plesala Eva Schafer.

U sve tri kategorije su osvojena prva mjesta, a koreografije i kostime je uradila prof. Arleta Ćehić.

Žiri su činili mr. Olga Pango, direktorica Baleta u Nacionalnoj operi i baletu Makedonija, prima balerina, dr. prof. Aleksandra Mijalkova iz Nacionalne opere i Baleta Makedonije te Saša Evtimova, solist, profesor i koreograf u Nacionalnoj operi i Baletu Makedonije.

Inače Balet Mostar Arabesque djeluje već 14 godina u Mostaru i iza sebe ima brojna međunarodna i svjetska natjecanja, donoseći u Mostar značajne medalje i priznanja sa respektabilnih natjecanja.

Iako radi u minimalnim uvjetima kompletne kadrovske i materijalne logistike, rezultati ne izostaju i čine ponosnim ne samo grad Mostar i BiH, već i ostale ljubitelje baletske umjetnosti, karakternog i modernog plesa, navodi se u priopćenju.