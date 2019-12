Beč kao kongresni centar - Meeting Destination Vienna

Bečka strategija za turizam do 2025. godine obuhvata jačanje Beča kao kongresne destinacije. Prva faza u implementaciji ovog strateškog poduhvata je predstavljanje novog bečkog brenda "Meeting Destination Vienna", iza kojeg stoji bečka turistička zajednica "WienTourismus" sa svojom infrastrukturom.

Kongresna industrija jedan je od vodećih segmenata turizma u Beču. Prema istraživanjima učesnici konferencija u austrijskoj prijestolnici potroše oko 540 eura dnevno, što je duplo više od potrošnje prosječnog turiste. Samo u 2018. godini u ovom gradu je organizovano 4.685 kongresa i sastanaka, iz čega je proizašlo 1,9 miliona noćenja u vrijednosti višoj od jedne milijarde eura.

Grad nudi svestranu konferencijsku infrastrukturu – od modernih kongresnih centara do baroknih palača, dobar javni saobraćaj i visoku sigurnost. Uz to je simbol najbolje kvalitete života u svijetu, simbol gostoprimstva te raznolike kulturne i gastronomske ponude. Kao najveći univerzitetski grad njemačkog govornog područja, Beč je ujedno i evropski centar znanja, tehnologije i razvoja. Brend "Meeting Destination Vienna" će doprinijeti vidljivosti bečkih predispozicija i do 2025. godine bi trebao ovaj grad strateški pozicionirati u sami vrh kongresnih destinacija, saopćio je Eurocomm-PR Sarajevo.