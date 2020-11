Buybook nova zbirka poezije Johna Freemana 'Park'

Izdavačka kuća Buybook obavještava da je u prodaji nova zbirka poezije Johna Freemana pod nazivom "Park". Knjiga je ukrašena bogatim ilustracijama koje potpisuje Aleksandra Nina Knežević, a s engleskog ju je prevela Irena Žlof.

John Freeman američki je pisac i književni kritičar. Freeman je osnivač i urednik novog polugodišnjeg književnog časopisa Freeman’s i autor The Tyranny of E-mail: The Four-Thousand Year Journey to Your Inbox,How to Read a Novelist, te zbirke pjesama "Mape". Urednik je knjige Tales of Two Cities: The Best and Worst of Times in Today's New York. Bio je urednik Grante, časopisa novih književnih glasova, predsjednik Nacionalnog udruženja kritičara i glavni moderator prvog bh. književnog festivala Bookstan. Izvršni je urednik Literary Huba i predavač na njujorškoj New School.

U zbirci poezije "Park" John Freeman koristi park kao petrijevu posudu i pažljivo promatra sve što kroz nju prolazi. Jezikom istovremeno preciznim i ekonomičnim, Freeman istražuje kontradikcije svojstvene mjestu čiju svrhu određuje upravo ono što mi u njega donosimo – park je istovremeno prirodan i konstruisan, isključujući i otvoren, bezosjećajan i opterećen sentimentalnošću. Iz vrela historije i vlastitih meditacija u Luksemburškom vrtu u Parizu, Freeman crpi retke u kojima godišnja doba promiču kroz slavne parkove, lične parkove, parkove ispod parkova, i druge prostore s izmišljenim vanjskim granicama, saopćeno je.