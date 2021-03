Collegium artisticum - Internacionalna izložba 'Osmijeh Sfinge'

Izložba "Osmijeh Sfinge"/"The Smile of the Sphinx" koju kurira teoretičarka umjetnosti Ilari Valbonesi, u saradnji s Galerijom Collegium artisticum Sarajevo i kustosicom Sanelom Nuhanović, uz podršku Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo i Islandskog umjetničkog centra, okuplja umjetnička djela dvadeset i pet međunarodnih umjetnica koje se različito reflektiraju na jezik kao utjelovljeni odgovor na 'nesvodivu neobičnost' vlastitog tijela i pluralnog svijeta.

Naslov izložbe, koja će biti otvorena 5. marta u Galeriji Collegium artisticum, potiče od priče austrijske spisateljice Ingeborg Bachmann, objavljene 1949. godine.

Na izložbi učestvuju: Emily Bates (UK), Dalila Dalléas Bouzar (DZ), Selma Doborac (BiH), Esra Ersen (TUR), Jeanne Frank (FR), Ásdís Sif Gunnarsdóttir (ISL), Andrea Heyer (AT), Benedetta Jacovoni (IT), Adela Jušić (BiH), Natia Kalandadze (GEO), Annalisa Macagnino (IT), Leila Mirzakhani (IRN), Elly Nagaoka (SAD), Laura Palmieri (IT), Mila Panić (BiH), Elisabeth Penker (AT), Manja Ristić (SRB), Mirjana Rukavina (SLO), Alice Schivardi (IT), Selma Selman (BiH), Sigga Björg Sigurðardóttir (ISL), Tamuna Sirbiladze (GEO), Martina Vanda (IT), Borjana Ventzislavova (BGR) i Alexandra Wolframm (DE).

Postavka sudjeluje u kampanji Mart - mjesec žena i bit će otvorena do subote, 20. marta, saopćeno je iz Galerije Collegium artisticum.