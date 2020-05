Čvrsnica ultra trail – četvrto kaubojsko izdanje utrke

"Čvrsnica Ultra Trail" naziv je četvrtog izdanja planinske utrke koja sve zaljubljenike u planinarenje vodi na Čvrsnicu i Vran, planine u Hercegovini koje su prožete poviješću uklesanoj kako prirodom tako i ljudskom rukom, a koja će biti održana 29. kolovoza.



Riječ je o utrci koja će proći pored prirodnog fenomena Hajdučkih vrata na planini Čvrsnici, ali i nekropole stećaka u podnožju planine Vran.



Čvrsnica ultra trail je utrka koju zajednički organiziraju planinarsko društvo HPD Prenj 1933. iz Mostara i Udruga "Visit Blidinje" iz Posušja.



Voditelj projekta uime planinarskog društva HPD Prenj 1933. iz Mostara Ivan Leženić kazao je za Fenu kako će na spomenutoj utrci natjecatelji moći sudjelovati u jednoj od četiri dionice.



- Ove godine natjecatelji mogu sudjelovati u jednoj od četiri dionice, i to na Green trail, zvanoj The Spaghetti od 10 kilometara, utrka koja radi omaž na talijanske špageti western filmove, kao i na Yellow trail od 25 kilometara. Tu je i Blue trail - staza duga 35 kilometara namijenjena za potpuni ulazak u svijet traila te za najokorjelije trail kauboje najteža staza Red trail, zvana the Ugly, sa svojih 50 kilometara i 2850 metara elevacije- pojašnjava Leženić.



Dodao je kako je riječ o kružnim stazama te da je start i cilj kod restorana "Staza" na skijališnoj stazi.

Preuzimanje startnih brojeva vršit će se u restoranu "Staza" dan uoči utrke, 28. kolovoza, od 16 do 23 sata.



Leženić ističe kako je do sada prijavljeno 70 natjecatelja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a svima koji se još nisu prijavili poručuje da testiraju svoje mogućnosti te okušaju hercegovački kamen.



Prijave se vrše online na VIDEO, a traju do 8. kolovoza. Broj natjecatelja je ograničen.