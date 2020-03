Danas prvi dan proljeća

Jutros u 03.49 sati, na sjevernu hemisferu Zemlje, pa i u Bosnu i Hercegovinu, stiglo je proljeće.

Astronomski govoreći, to je trenutak proljetne ravnodnevice, kad su dužine dana i noći približno jednake. Na zapadnoj hemisferi (Sjeverna Amerika) proljeće je stiglo ranije, 19. marta što je najraniji početak proljeća u posljednje 124 godine.

Sunce će 20. marta biti tačno na nebeskom ekvatoru, odakle će početi da se penje sjeverno od ove nebeske paralele. Istovremeno, u državama ispod ekvatora počinje jesen. Proljeće će trajati do 20. juna, kad će kalendarski započeti ljeto.

Prve dane proljeća u Bosni i Hercegovini, danas i sutra, obilježit će stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Priroda će iz dana u dan sve više pokazivati svoju ljepotu i raznolikost. Raznolika će biti i temperatura zraka. U prijepodnevnim satima moguć je slab mraz u Bosni, a tokom dana očekivane temperature bit će i iznad 20 stepeni.

Jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od -2 do 4, na jugu zemlje od 4 do 8. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 15 i 20, u Hercegovini od 18 do 22 stepena.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH drugog dana vikenda kao i u prvom dijelu sedmice prema dostupnim prognostičkim materijalima prognozira se promjena vremenskih prilika.

Očekuje se naoblačenje sa padavinama, kiša u nižim a susnježica i snijeg u višim područjima. Temperature zraka niže u odnosu na ovu sedmicu. U jutarnjim satima mraz a maksimalne dnevne do 10 u Bosni i 14 stepeni u Hercegovini.

BIH PROLJEĆE