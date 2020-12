Dario Novalić dobitnik međunarodne turističke nagrade Povelja fest-Antonio Conte

Dario Novalić, urednik i vlasnik magazina "Start BiH" i turističkog portala bhputovanja.ba, dobitnik je prestižne Međunarodne turističke nagrade Povelja fest - Antonio Conte '2020, "Za profesionalnu izvrsnost, time i izniman doprinos promociji turizma".

Nagrada je dodijeljena u okviru Međunarodne smotre turizma, turističkog filma, krajobraza - 27. INTERSTAS-a koji se tradicionalno održava u hrvatskom gradu Solinu u novembru, a ove godine u posebnim okolnostima zbog pandemije Covid 19.

Ovo ugledno međunarodno priznanje, Povelja za izvrsnost - "Premio Europeo - Benemereriti del turismo", utemeljena 1982. godine od Antonia Contea u Rimu, dodjeljuje se pojedincima koji su izvrsnošću, iznimnim i vrhunskim postignućima doprinijeli u promicanju turizma na različitom nivoima, izravno u turizmu ili posredno za turizam, svojom stručnošću i znanjem, u različitim oblastima, kulturi, tehnologiji, zdravstvu, sportu...

Osim ove manifestacije, u periodu od 11. do 13. novembra grad Solin bio je domaćin još dvije turističke međunarodne manifestacije koje se već 11 godina održavaju u ovom gradu. Riječ je o 23. međunarodnom festivalu turističkog filma i 18. KEA-CRO, predstavljanju hrvatskog kandidata za međunarodni "Zlatni cvijet - CiB 2021."

Međutim, zbog epidemiološke situacije i preporuke nacionalnog Stožera civilne zaštite, vodstvo manifestacije na čelu s Vojkom Pleštinom i u dogovoru sa solinskim vlastima i gradonačelnikom Daliborom Ninčevićem, predsjednikom festivalskog Vijeća, odlučio je finalnu svečanost dodjele međunarodnih turističkih i filmskih nagrada odgoditi.

- Vjerujemo da bi to moglo biti u aprilu, kada ćemo pozvati sve dobitnike međunarodnih turističkih nagrada i na prigodnoj svečanosti im uručiti nagrade - navodi Pleština i dodaje da je ove godine, unatoč cijeloj situaciji, radostan što se na natječaj za nagradu "Baldo Čupić", za najbolji nacionalni turistički promotivni film, odnosno video, prijavilo više domaćih autora.

Ove je godine iz 147 zemalja prijavljeno 412 filmova, a nominirano je njih 178, od kojih je 19 iz Hrvatske. Međunarodni festivalski žiri nagradio je ukupno 29 autora, filmova ili producenata, od kojih je 12 iz Hrvatske.

Za nacionalnu nagradu "Baldo Čupić" proglašen je film "Croatia, full of islands to discover" ("Hrvatska, puna otoka za otkrivanje") u produkciji Hrvatske turističke zajednice, dok je Grand prix festivala pripao filmu meksičke nacionalne turističke zajednice "Mexico - a word of its own" ("Meksiko - riječ koja sve govori").

Među dobitnicima međunarodne turističke nagrade "Zlatni Interstas" je i Grad Kaštela za dvorac Vitturi, i to, kako je obrazloženo, "za njegovu povijesno-graditeljsku vrijednosnu baštinu i suvremenost, s obiljem sadržaja. Brojnim izložbama, koncertima, kazališnim predstavama i drugim kreativnim aktivnostima, tom izvrsnošću, kao kulturno središte Grada daje vrlo zapaženi doprinos u brendiranju kulturnog turizma Kaštela, županije, a tako i Hrvatske u svijetu".

Turistička zajednica iz Bola na Braču dobila je priznanje za "vrlo kreativna profesionalna postignuća i izvrsnost u prezentaciji bogatstva turizma, tradicijskih vrijednosti, kulture Bola".

- Time ste dali i zapaženi doprinos ukupnosti turizma otoka Brača, ali i Splitsko-dalmatinske županije, a time i Hrvatske u cijelosti - navodi se u obrazloženju.

Laureati su virtualno predstavljeni na mrežnoj stranici manifestacije.

- Kada nam se ukaže mogućnost, laureati će biti pozvani u grad Solin na prigodnu svečanost uručenja nagrada - poručuju organizatori.