Dario Novalić nominiran za prestižnu nagradu POVELJA FEST- ANTONIO CONTE 2020.

Dario Novalić, urednik i vlasnik magazina "Start" i turističkog portala, nominiran je za Međunarodnu turističku nagradu POVELJA FEST - ANTONIO CONTE '2020, "For Outstanding Contribution to the Development of Tourism", saopćeno je.

Uime INTERSTAS Vijeća/Međunarodni festival turizma, turističkog filma, krajolika, Novalić je nominiran u okviru 38. izdanja dodjela nagrada za turizam/kulturni turizam Europske & Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca i INTERS-a.

Međunarodne nagrade POVELJA FEST - ANTONIO CONTE, ZLATNI INTERSTAS, festivalske nagrade i Grand Prix bit će dodijeljene na završnoj ceremoniji u Solinu 13. novembra ove godine u prisustvu brojnih zvanica, gostiju te uz medijsku podršku.

U obrazloženju nominacije je navedeno da je prestižna međunarodna nagrada POVELJA FEST - ANTONIO CONTE utemeljena 1982. u Rimu, Italija, od Antonia Contea, tadašnjeg predsjednika FEST/Europske federacija turističkih novinara i pisaca.

Od 2003. godine, nagrada se dodjeljuje u Hrvatskoj u okviru INTERSTAS/Međunarodni festival turizma, turističkog filma, krajolika - Međunarodni klub zaslužnih za turizam, najuspješnijim pojedincima, za njihovu izvrsnost i zasluge neposredno i posredno u razvoju turizma.

Završnica manifestacije bit će održana u gradu Solinu 11. 12. i 13. novembra 2020., uz podršku resornih nacionalnih i svjetskih asocijacija, Grada Solina, Splitsko-dalmatinske županije te pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog sabora i predsjednika Republike Hrvatske.

Međunarodno Povjerenstvo turističkih novinara, predlažući kandidate za ovu prestižnu nagradu, u obrazloženju ističe izvrsnost, kreativnost i blistave rezultate koje postižu u profesionalnom radu.

Vijeće manifestacije to ocjenjuje kao izuzetan doprinos, prepoznavanje, vrednovanje, valorizaciju i daljnje populariziranje ukupne turističke ponude, a time i kao značajan doprinos unapređenju međunarodne turističke suradnje.

To sigurno doprinsi boljem razumijevanju među zemalja i narodima i time se na najbolji način opravdava nominacija za ovu uglednu međunarodnu turističku nagradu, navedeno je također u obrazloženju.