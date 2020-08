Dokumentarna izložba 'Collegium artisticum - 45 godina'

U galeriji "Collegium artisticum" tokom augusta moguće je pogledati dokumentarnu izložbu "Collegium artisticum - 45 godina", povodom 45 godina postojanja i rada galerije (1975.-2020.)

Izložba obuhvata odabranih 100 plakata izložbi i drugih kulturnih događaja koji su održani u prostoru galerije Collegium artisticum od njenog osnivanja 1975. godine do danas.

Galerija Collegium artisticum nalazi se u sklopu Centra Skenderija, a projekat adaptacije i enterijerskog uređenja prostora galerije izradili su arhitekti Milana Cindrić, Slavko Cindrić i Halid Muhasilović.

Svečano je otvorena u aprilu 1975. godine, na Dan oslobođenja grada Sarajeva, kolektivnom izložbom članova i članica tri umjetnička udruženja Bosne i Hercegovine - ULUBIH (Udruženje likovnih umjetnika), ULUPUBIH (Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera) i AABIH (Asocijacija arhitekata).

Fuad Hadžihalilović Fuko je bio prvi direktor galerije i obavljao je funkciju direktora u periodu od 1975. do 2005. godine, saopćeno je iz galerije "Collegium artisticum".

Od svog osnivanja do danas, galerija "Collegium artisticum" predstavlja relevantno izlagačko mjesto i jedan od značajnih centara okupljanja umjetničke, intelektualne i kulturne scene. Tokom 45 godina postojanja i kontinuiranog rada na promociji vizuelnih umjetnosti i kulture, u galeriji je održano više od hiljadu individualnih i kolektivnih izložbi i drugih kulturnih događaja lokalnog, regionalnog i međunarodnog karaktera i značaja (kamerni koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, stručni skupovi i okrugli stolovi sa aktuelnim temama iz kulture, prezentacije i diskusije iz oblasti društvenog djelovanja i umjetničkog stvaralaštva, sajmovi knjiga, etc.).

Svojom dinamičnom aktivnošću i programom galerija nastoji da proprati sve aktuelne tokove savremene umjetnosti, da ostvari svoju misiju koja počiva na idejama avangardnog intelektualnog i umjetničkog pokreta "Collegium artisticum" s kraja četvrte decenije 20. vijeka, sa ciljem da otvori prostor za sve inicijative koje podstiču duhovnu i kulturnu klimu u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Galerija nije prestajala s radom čak ni tokom rata i opsade grada Sarajeva.

Za doprinos razvoju i afirmaciji likovnog stvaralaštva, muzičke i književne umjetnosti, galerija "Collegium artisticum" je odlikovana Šestoaprilskom nagradom Grada Sarajeva 1982. godine.

Pored dokumentarne izložbe Collegium artisticum-45 godina, u drugoj polovini augusta planirana je priprema retrospektivne izložbe istaknute samostalne umjetnice Ljiljane Majkić "Architouch", a za septembar je planirana reprezentativna izložba "60 godina MESS-a".

Dokumentarnu izložbu povodom 45 godina postojanja i rada Galerije moguće je pogledati u periodu od 10. do 27. augusta, od ponedjeljka do petka u terminu od 10.00 do 18.00 sati.