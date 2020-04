Drevna stabla maslina širom Europe umiru od bolesti

Smrtonosni patogen širi se maslinama u Europi i može prouzrokovati preko 20 milijardi dolara gubitaka i povećati cijenu maslinovog ulja, javlja BBC.

Bakterija, Xylella fastidiosa, širi se insektima koji isisavaju sok, poznatijim kao buba pjenuša. Smatra se jednim od najopasnijih biljnih štetočina na svijetu, a već je stvorila ogromne probleme u Italiji i Španiji gdje je opustošila čitave nasade drevnih maslina, kako je objavio The Independent.

Prema stručnjacima, bakterija je sposobna uništiti ne samo maslinovo drveće, već i i više od 300 vrsta uključujući stabla lavande, ruzmarina, badema, šljive i trešnje. Ne postoji lijek za infekciju Xylellom, javlja BBC.

Nova studija objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences otkrila je da bi zaraza mogla Italiju koštati više od 5 milijardi USD u narednih pola stoljeća. Već je bakterija izbrisala više od milion stabala u Italiji. Španija bi mogla pretrpjeti preko 17 milijardi dolara gubitaka, a Grčka će se suočiti s gubitkom od još dvije milijarde dolara. Španija, Italija i Grčka zajedno čine 95 posto evropske proizvodnje maslinovog ulja.

"Šteta na maslinama uzrokuje i deprecijaciju vrijednosti zemljišta i turističkoj atraktivnosti ove regije", rekla je dr. Maria Saponari, s Instituta za održivu zaštitu bilja u Italiji, kako prenosi BBC.

"To bi imalo ozbiljan utjecaj na lokalnu ekonomiju i radna mjesta povezana sa poljoprivredom."

Drveću maslina, osjetljivom na temperaturne fluktuacije, već prijete ekstremne vremenske prilike uzrokovane klimatskom krizom, uključujući vrućine, sušu i poplave.

Istraživački tim, koji predvodi dr. Kevin Schneider sa Univerziteta Wageningen u Holandiji, rekao je da su potrebne drastične akcije za zaustavljanje širenja bolesti. To može uključivati ​​i rušenje zdravih stabala kako bi se spriječilo da bakterija preskoči s jednog stabla na drugo, navodi The Independent.