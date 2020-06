Drugog dana online izdanja NAFF-a prikazan hrvatski film 'Iris'

U natjecateljskom programu druge večeri Festivala animiranog filma u Neumu prikazano je ukupno 17 filmova koji dolaze iz Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Argentine, Rusije, SAD-a , Španjolske i Hrvatske.

U online izdanju na profesionalnim platformama publika je mogla pogledati i hrvatski film "Iris" autorice Lucije Bužančić.

Film je inspiriran mitom o narcisu, jer se autorici svidjela interpretacija po kojoj narcis nije samo lik koji se zaljubio u sebe, nego prvi koji je otkrio "sliku" odnosno umjetnost, što dalje otkriva ljepotu samog mita.

"Došla sam do ideje fiktivnog lika pod imenom Iris koji je inspiriran mojim dvjema bakama s kojima sam provodila puno vremena i koje su me inspirirale, vrlo su teatralne tako da sam to htjela prikazati", kazala je autorica filma Lucija Bužančić, kojoj je najteži dio procesa rada na filmu "Iris" bio snimanje vlastitog glasa.

"Ne volim se slušati kao ni svi drugi i to mi je bilo doista najteže. Srećom sam radila s glumicom koja je najprije snimila svoj glas tako da sam većinu animacije radila po njenom predlošku", istaknula je Bužančić.

Film je rađen u 2D animacija i autorica je koristila TV paint, a neke vodene "mrlje" je radila pod kamerom i one povezuju film s pričom o narcisu.

Zbog pandemije nitko od autora filmova nije stigao u Neum. Članovi stručnog žirija filmove prate online, a samo jedan od njih je bio 'najhrabriji'. Novinar i književnik Dragan Marjanović je bez obzira na situaciju sa virusom – stigao u Neum. Za Festival je kaže emotivno vezan, navode organizatori.

"Ja sam tu od početka, i bio sam tada mlad, Jurinko Rajič je bio živ. Aleta Rajič koja sada dobiva nagrade za svoj prvi animirani film 'Prirodni odabir' tada je išla u školu crtanja iz koje su ponikli značajni crtači. Aleta Rajič danas je svjetska animatorica koja je nagrađena na značajnim Festivalima animacije", kazao je Marjanović, dodavši kako nije isto gledati filmove uživo i online.

"Sad smo na neki način odsječeni, nema te komunikacije članova žirija nakon večernjih projekcija i kada možete vidjeti reakcije publike, nedostaje ta atmosfera i prisutnost autora", istaknuo je.

Marjanović je dodao kako NAFF predstavlja cijelu antologiju nevjerojatnih "likova" koji su bili u Neumu.

"Ovdje je dolazio autor svima poznate animirane serije 'Simpsoni' Mike Reiss, koji je bio član stručnog žirija. To dovoljno govori o tome što je pokojni Jurinko Rajič uspio ostvariti u Neumu, odnosno u Bosni i Hercegovini", zaključuje Marjanović, podsjećajući na velikana i utemeljitelja NAFF-a Jurinka Rajiča.

Inače, ove godine na NAFF-u u natjecateljskom programu bit će prikazano 67 filmova, dok je u panorama program ušao 31 film. Filmovi koji su odabrani u ova dva programa dolaze iz 33 zemlje svijeta. Svi filmovi se prikazuju na posebnim online platformama, koje garantiraju zaštitu autorskih prava i sigurnost na internetu.

Projekcije "uživo" ove godine ima priliku gledati samo publika u Cetinju i to na Dvorskom trgu s početkom u 20,30 sati.

Festival završava 2. srpnja kada će zbrojem ocjena pet članova stručnog žirija biti dodijeljeno osam nagrada: grand prix, najbolja 2D animacija, najbolja 3D animacija, najbolja animacija glina - lutke, najbolja glazba, najbolji studentski film, nagrada za likovnost i nagrada "Dušan Vukotić".