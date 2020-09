Emiru Hadžihafizbegoviću 'Mala liska' za najboljeg glumca večeri

Posljednje takmičarske večeri 17. Međunarodnog festivala komedije "Mostarska liska" nastupio je ansambl Kamernog teatra 55 iz Sarajeva sa predstavom "Sjećaš li se Doli Bel" autora Abdulaha Sidrana, u režiji Kokana Mladenovića.

Stručni žiri u sastavu Dragan Jovičić, Ivan Lemo i Salko Pezo dodijelio je glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću "Malu lisku", nagradu za najboljeg glumca/glumicu večeri.

"Nagrada mi znači. Demagogija je da nagrada ne znači. Nagrada je satisfakcija, ali za finalni proizvod kojim se mi bavimo. Međutim, nije dobro da umjetnik razmišlja u kontekstu nagrade, jer kad god razmišlja o kontekstu nagrade onda se umjetnost zaljulja. Ova nagrada mogla je otići nekom drugom glumcu i ne bi bilo nepravedno. Nagradu dijelim sa svim svojim kolegama, ovo je jedna kolektivna pobjeda. Sve u svemu, zahvaljujem se žiriju što je nagradu dodijelio meni, ali nagrade budu i prođu, a predstava ostaje", istakao je glumac i direktor Kamernog teatra 55 Sarajevo Emir Hadžihafizbegović.

On se osvrnuo i na cjelokupnu organizaciju i realizaciju festivala komedije "Mostarska liska".

"Ja bih se, prije svega, zahvalio organizatoru što festival postoji i što nije ugašen. To je u ovom trenutku meni nakon predstave i 'Male liske' mnogo bitna stvar. Mislim da je sjajno i čestitam organizatoru na održavanju festivala. On se ne smije ni pod gorim uslovima ugasiti, jer festivali kada se jednom ugase, teško se ponovo restartaju. Čestitam svima ovdje u Mostaru i naravno žalim da društvena zajednica ne prepoznaje značaj ovog teatra koji ima svoj jedan background koji je vrlo značajan i velik. Ja sam posebno senzibiliran na ovaj teatar, jer sam ovdje 1986. godine diplomirao na predstavi u produkciji NP Mostar. Volim ovaj teatar, znam u kakvim uslovima rade i to je sramota svih nas, neću namjerno da kažem grada Mostara, nego svih nas koji smo dio teatarske priče u BiH i trebali bi svi, da na neki način reagujemo, da ovaj teatar dobije jednu novu fizionomiju, da mu se promijeni vizuelni identitet, da se srede sve ove prostorije unutar teatra, jer zaista kada bi se čovjek pozabavio historijom ovog teatra vidio bi da je to jedan od najznačajnih kulturnih punktova ne samo u Mostaru i Hercegovini, nego i šire“, naglasio je Hadžihafizbegović.

Dodao je kako Kamerni teatar u trenutnim okolnostima radi na istom principu kao i sva pozorišta.

"Kamerni teatar 55 radi onako kako rade svi teatri na svijetu. Zatekla nas je ta pošast korone, mada je meni nenormalno da su trolejbusi, tramvaji, nargila barovi, taxiji puni i jedni drugima pušu u potiljak, a mi moramo imati određen broj kvadrata oko jednog gledaoca. Dakle, mi radimo i poštujemo te uslove i radit ćemo sve dok traje ova pošast, ali eto žao mi je, to je malo destimulirajuće za glumce. Mi radimo novu predstavu, idemo na Sterijino pozorje u Novi Sad, pripremamo festival „Dani Jurislava Korenića", kao i još dvije predstave u periodu koji je pred nama. Sve u svemu mobilni smo, žao nam je što je takva situacija, jer je Kamerni stalno pun, a sada igramo za nekih 50-tak ljudi, ali Bože moj optimizam je zdravlje i idemo dalje", zaključio je Hadžihafizbegović.

Druženje nakon odigrane predstave nastavljeno je u foajeu Narodnog pozorišta Mostar uz prigodan koktel i muziku.

Međunarodni festival komedije "Mostarska liska" svečano će biti zatvoren večeras u 20 sati ceremonijom dodjele nagrada te izvedbom predstave u čast nagrađenih "Čorba od kanarinca“ Miloša Radovića, u režiji Riada Ljutovića, nastaloj u produkciji JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, saopćeno je iz Narodnog pozorišta Mostar.