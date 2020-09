FALIŠ: Od sutra započinje 8. Festival alternative i ljevice Šibenik

Na ovogodišnjem FALIŠ-u (Festival alternative i ljevice Šibenik) koji je na razne načine „skrojila“ pandemija, organizatori ističu da će najbrojniji sudionici biti povjesničari i povjesničarke, znanstvenici kojima nisu važni nacionalni mitovi i konstrukcije, ali im jesu svete činjenice: tragovi povijesti koja je sretnima učiteljica, a onim drugima, dakle i nama, mučiteljica života.

Organizatori ističu da je FALIŠ od prvog dana njegovan kao događaj na koji se ne ide po mišljenje, nego se dolazi razmijeniti ga, bez obzira o čemu je riječ: sužavanju ili osvajanju prostora slobode, revizionizmu, teologiji, tehnologiji, aktualnim događajima ili ekonomiji. Od tog načela nismo odustali prije, a nećemo ni sada, u doba korone. To što će ih ovaj put, zbog epidemioloških mjera morati biti manje na Maloj loži, opet je, poručuju, bolje nego da nikoga ne bude na šibenskoj agori.

- Da nema više ni jedne manipulacije prošlošću, a ima ih za šleper napuniti, imali bismo razloga pozvati ozbiljne, temeljite, neostrašćene znanstvenike da govore o tome zašto je u pokojnoj SFRJ povijest mučiteljica, a ne učiteljica života – kazao je ovim povodom Emir Imamović Pirke, direktor Festivala.

„Optimisti su, toga se vjerojatno sjećate, na početku pandemije počeli govoriti kako ćemo iz nje i zbog nje izaći u neki novi, bolji svijet. Pesimisti su, aksiom je, uvijek bili bolje upućeni. Ili, kako to piše francuski filozof Alain Badiou: „Kada je riječ o nama koji želimo realnu političku promjenu u ovoj zemlji, trebalo bi da iskoristimo ovu međuigru, pa čak i izolaciju, za rad na novim figurama politike, na projektu novih političkih mjesta i na transnacionalnom razvijanju treće etape komunizma, poslije sjajne inicijalne i inventivne faze, i zanimljive, ali na kraju poražene faze državnog eksperimentiranja.

Također, trebalo bi se okrenuti kritici ideje da pojave poput epidemije same po sebi donose nešto politički novo. Uzgred, javno će se pokazati da su takozvane 'društvene mreže' – pored činjenice da se od njih dalje bogate najveći milijarderi – prije svega mjesto širenja kočoperne mentalne paralize, nekontroliranih glasina, otkrivanja prepotopskih 'novih ideja' ili mračnjaštva koje raspiruje fašizam. Posebice sada ne smijemo vjerovati ni u što osim u proverljive znanstvene istine i utemeljene perspektive jedne nove politike, u njena lokalizirana iskustva i strateški cilj. Živimo u izuzetno zanimljivim vremenima. I ne samo mi. Povijest se od Kine do Amerike, od Antarktika do Hrvatske, odvija u direktnom prijenosu. Na nama je da odaberemo hoćemo li biti njen subjekt ili objekt, hoćemo li je budućnosti ostaviti kao učiteljicu ili mučiteljicu. Tko god je dolazio i dolazit će na FALIŠ, napravio je svoj izbor. Mi koji ga organiziramo samo smo odredili vrijeme i mjesto – još jedno za jednu borbu.“, navode organizatori.