Ferović Fazlić dobitnica počasnog zvanja Kraljevske muzičke akademije u Londonu

Počasni komitet Kraljevske muzičke akademije u Londonu dodijelio je počasno zvanje Associate of the Royal Academy of Music (ARAM) magistrici muzičkog teatra Almi Ferović Fazlić, koja je diplomirala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i magistrirala Muzički teatar na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu 2004. godine, kao jedini bh. student a ujedno i dobitnik tog počasnog zvanja do danas.

Počasno zvanje (ARAM) te članstvo na Kraljevskoj muzičkoj akademiji dodjeljuje se bivšim alumnijima te akademije, koji su dali značajan doprinos muzičkoj profesiji uopće. Primjera radi, među ovogodišnjim dobitnicima počasnih zvanja su Michael Ball i Anoushka Shankar, a proteklih godina glumci Hugh Laurie i Imelda Staunton, pjevači Annie Lennox i sir Elton John kao i kompozitor Stephen Sondheim, saopćeno je iz Instituta za muziku, teatar i multimediju (iMTM).

Time je krunisan desetogodišnji rad te bh. umjetnice koja, nakon studija u Londonu te višegodišnjeg profesionalnog djelovanja širom svijeta, po povratku u Sarajevo osniva Institut za muziku, teatar i multimediju (iMTM), edukativnu platformu prvenstveno za muzički teatar koja nije egzistirala. iMTM je danas licencirani predstavnik Rockschool iz Londona, a kroz taj internacionalno priznat program dodjeljuje i akreditirane diplome.

Ama Ferović Fazlić producentica je i muzička rediteljica mjuzikala u BiH, među kojima su: "Briljantin", "Footloose", "Dirty Dancing", "Annie" i "Flashdance" te gala koncert "Broadway-West End mjuzikli 80", koji su se proteklih godina izvodili na velikim bh. pozorišnim scenama.

Od 2008. do 2017. bila je angažirana kao gostujući predavač na predmetu Muzičko-scenski projekti na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a od 2018. je u zvanju asistenta na predmetu "Glas", na Odsjeku za glumu pri Akademiji scenskih umjetnosti Sarajevo.

Autorica je dvadesetak članaka i radova objavljenih u časopisu za muzičku kulturu "Muzika" Muzikološkog društva Federacije BiH, čija je članica. Aktivni je sudionik i predavač na međunarodnim seminarima i simpozijima. Od 2019. godine koordinator je za World Voice Day za BiH.

Internacionalno koncertno iskustvo obuhvata UK turneju sa sir Eltonom Johnom i svjetsku turneju sa Indijskim dvostrukim dobitnikom Oscara A.R.Rahmanom, sa kojim nastupa u UK, Indiji, Kanadi, Australiji, Hong Kongu, Kuwaitu i Singapuru, londonskom Royal Festival Hall sa Orkestrom Londonske filharmonije. Tokom školovanja u Sarajevu, kao članica i solista hora Gaudeamus, predstavljala je BiH u više od dvanaest zemalja Evrope, a nastupala je i sa orkestrom Sarajevske filharmonije.

Teatarsko iskustvo Alme Ferović Fazlić obuhvata i mjuzikl "Lord of the Rings", u kojem je u originalnoj podjeli odigrala čak 492 predstave u ulozi Glorfindel, Elranien i glavnoj ulozi Galadriel na sceni Kraljevskog teatra Drury Lane, najstarijeg i najvećeg teatra u Londonu.