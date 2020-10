Festival Bookstan otvara promocija knjige 'Sontag: život i djelo'

Međunarodni festival književnosti Bookstan ove godine će biti održan od 28. do 31. oktobra u Sarajevu. Zamišljen je kao prostor povezivanja Istoka i Zapada u čijem središtu su čovjek i njegova priča, a u vrijeme pandemije koja je ove godine zadesila svijet dio Festivala bit će održan u drugačijem obliku.

Kao i prethodne godine, program će biti održan u sali kina Meeting Point, ove godine uz pridržavanje posebnih mjera propisanih od kriznog štaba. Za svaki događaj će zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom biti neophodno preuzeti ulaznice na blagajni kina, najkasnije sat vremena pred sam događaj, a također svi događaji će se prenositi online te organizatori apeluju na što veće korištenje te pogodnosti.

Za određene događaje bit će omogućen i simultani prevod. U četiri dana trajanja festivala bit će održano više od 20 događaja, a program će biti predstavljen u ponedjeljak na press konferenciji, saopćeno je iz IK Buybook, organizatora Festivala.

Festival će u srijedu, 28. oktobra u 17 sati na Trgu Susan Sontag ispred Narodnog pozorišta otvoriti Benjamin Moser koji će u razgovoru s Borom Kontićem predstaviti knjigu "Sontag: život i djelo" u izdanju izdavačke kuće Buybook.

Ovaj zahtjevan izdavački poduhvat, s više od sedam stotina stranica i dva bloka fotografija u tvrdom uvezu, u prevodu Senade Kreso donosi neizbrisiv portret jedne od najvećih intelektualki savremenog svijeta. Za ovu biografiju koja je prvo važno predstavljanje ove književne veličine nakon njene smrti, Benjamin Moser dobio je Pulitzerovu nagradu. Odbor Pulitzerove nagrade za 2020. godinu u kategoriji biografija, opisao je knjigu riječima: "Autoritativno konstruirano djelo ispričano s pȃtosom i gracioznošću, koje pored ovisnosti, seksualnih nedoumica i nestalnih entuzijazma, bilježi genijalnost i humanost spisateljice". Sa stotine intervjua vođenih od Mauija do Stockholma i od Londona do Sarajeva – uz gotovo stotinu fotografija – „Sontag: život i djelo“ je prva knjiga koja se temelji na autoričinoj arhivskoj građi nedostupnoj javnosti, kao i na razgovorima s mnogim ljudima koji nikada ranije nisu govorili o Sontag, između ostalih s Annie Leibovitz.

Od stranih autora tu su i Dimitri Verhulst, koji će u razgovoru s Margot Dijkgraaf predstaviti roman „Nažalosnost stvari“, te Burhan Sonmez, koji će u razgovoru s Johnom Freemanom predstaviti roman „Labirint“. Kao i do sada, bit će bit održana panel diskusija, ove godine pod imenom „Endgame“ na kojoj će učestvovati, Julian Borger, Florence Hartman, David Rhode i Peter Maas, a događaj će moderirati Chris Keulemans. Slavenka Drakulić, Svetlana Slapšak, Alma Midžić i Olivera Komar predstavit će zbornik Balkan Perspectives 2020: „Women in the Balkans - Rights & Fights“, a događaj će moderirati Lejla Gačanica. Mladi kritičari iz Hrvatske predstavit će zbornike nastale u okviru projekta „Kritika – jučer, danas, sutra“, a događaj će moderirati Miljenka Buljević. U okviru specijalnog programa „Sjećanje na Bekima Sejranovića“ učestvovat će Drago Glamuzina, Vladimir Arsenić, Damir Uzunović i Goran Samardžić.

Domaći autori čije će knjige biti predstavljene su Semezdin Mehmedinović s drugim, dopunjenim izdanjem knjige „Ovo vrijeme sada“, Benjamin Bajramović s prvijencem „Itake“, Lamija Begagić sa zbirkom priča „Bolji mi“, Amila Kahrović Posavljak s novim romanom „Izvedeni iz kičme“, Mile Stojić s reizdanjem poznate knjige „Cafe Nostalgija“, Tarik Đođić s knjigom „Divojka“, Goran Samardžić sa zbirkom poezije „Bela“, Darko Cvijetić s novim romanom „Što na podu spavaš“, Elvira Mujčić s prvom knjigom prevedenom na bosanski jezik, „Deset šljiva za fašiste“, Džemaludim Latić s knjigom „Lice iste žene“ , Almin Kaplan sa zbirkom „Dubravske priče“ i Almir Imširević s knjigom „Najljepši od svih svjetova“. Na festivalu će gostovati i Saša Ilić, dobitnik NIN-ove nagrade, Stefan Bošković, ovogodišnji dobitnik Nagrade Europske unije za književnost, Ana Vučković, književnica čije su se knjige dva puta našle u najužem izboru za NIN-ovu nagradu, dugogodšnji urednik Drago Glamuzina i Marko Dinić, koji će predstaviti knjigu „Dobri dani“.

I ove godine bit će održana i radionica za mlade književne kritičare, od 25. do 31. oktobra. Voditeljica radionice bit će Katarina Luketić, a tema “Kritika i istina: šta, kako i kome čitamo?” Učesnici će tokom radionice imati priliku slušati više od 15 predavača, a za najbolje su obezbijeđene i nagrade, navodi se u saopćenju.