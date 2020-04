Frenkie poziva: „Završi pjesmu i snimamo zajedno spot“

Online muzičko nadmetanje „Are you open to challenge?“ kojeg je Tubrog pokrenuo u saradnji sa Frenkijem aktuelno je još do 18. aprila.

U ovom zanimljivom izazovu zadatak je završiti pjesmu, čiji je početak i refren napisao Frenkie, i to na način da se na zadani beat napišu nove rime, odnosno odrepa novi tekst koji će ustvari biti nastavak pjesme.

U challengeu mogu učestvovati sve zainteresirane punoljetne osobe na način da snime video kako repaju, objave ga na svom IG profilu u vidu posta ili u storyja, uz obavezno tagovanje Tuborgovog (@tuborgbih) i Frenkijevog Instagram profila (@frenkie.official), kako bi prijava bila vidljiva.

Broj prijava raste svakim danom i trenutno u konkurenciji je 58 prijedloga. Novi su još uvijek dobrodošli do kraja takmičenja, a pravila se mogu čekirati na IG kanalu @tuborgbih!

Izbor pobjednika je 22. aprila, a onaj koji svojim rimama uspije najbolje začiniti Frenkijev beat, dobija priliku da sa njim snimi zajedničku pjesmu i spot.

