Fuliranje Jungle otvorilo svoja zelena vrata na Strossmayerovom trgu

Jedan od najljepših zagrebačkih parkova u svoj je zeleni zagrljaj primio novi festival Fuliranje Jungle. Kreativna agencija Kokoš ili jaje pripremila je ljetnu varijantu slasnih zalogaja i pića & vrućih ljetnih ritmova u izvedbi sjajnih DJ’a. Uz već legendarne Ozrena Kanceljaka i Tomu Ricova DJ’irat će i predstavnici Hrvatske Funk Delegacije (Bocca Sofistifunk, D-Gree, Pips, Werft, Ilko Čulić), Pepi Jogarde iz Adriatic Coastinga, Jazzozo i William Collins te Edo Maajka sa svojim DJ setom. Iris MBM džunglom je zazelenio Strossmayerov trg, a svi biljkoljupci moći će od 17. do 19.7 i od 24. do 26.7 odabrati biljke po akcijskim cijenama uz mnoštvo stručnih savjeta, dok će dječica naučiti ponešto o biljkama pričalicama. Zadnjeg dana Festivala, 26.7. prodavat će se i biljke izložene na Festivalu.

Razne twistove i gastro varijacije pripremat će 4 vrsna gastro maga, Marko Palfi spravlja lagane tortilje, smokey burger, Better pizzu i street varijantu pilećih batkića, a Marin Medak priprema kombo u varijantama: burger, pulled pork i pileći ražnjić s cous cous salatom. Tzatziki wrap, salata od hobe i tropic hot-dog odabir su Mate Jankovića, a slastičarski virtuoz, Robert Hromalić, zasladit će posjetitelje paletom prirodnih sladoleda uz jedan potpuno novi okus. Da se pivo odlično slaže sa street delicijama već je dobro poznato, no, Staropramen svojim novim konceptom Staropramen Food Trucka ide korak dalje u pružanju sasvim novog doživljaja. Restoran na kotačima, ovaj retro dizajnirani kamion u prepoznatljivoj zelenoj boji sa zlatnim detaljima oduševljava okusima i mirisima signature ponude jela by Marin Medak, koja se odlično sljubljuju sa Staropramen pivom. Osim pivoljubaca, na svoje će doći i ljubitelji kvalitetnih vina koji će guštati u ponudi hrvatskih vinara, kreativnim koktelima i rakijicama na The Baru i razigranim GINovima na kućici GINgle Jungle, uz promocije°ustacije.

Legendarni graffiter Krešimir Golubić organizira za klince i klinceze od 10 do 15 godina radionice crtaonice u nedjelju 19. i 26.7. od 10 do 17 sati, a od 16 do 17 sati klinci će moći isprobati crtanje sprejevima na bazi vode. Svi klinci dobivaju i originalnu graffiti skicu autora sa svojim imenom ili nadimkom.

Fuliranje Jungle partnerski podržavaju Jamnica, Coca-Cola i G3 Spirits, a Festival se održava uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Više informacija potražite na FB/Fuliranje i IG.

Foto: Martina Marić