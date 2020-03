Grad Beč osigurao nekoliko desetina hiljada parking mjesta

Grad Beč ukida postojeću regulaciju parking zona na ograničeno vrijeme, takozvane "Kurzparkzonen", u borbi protiv širenja koronavirusa.

To su dijelovi ulica ili okruga u kojima je po pravilu radnim danom i subotom preko dana parkiranje vremenski ograničeno, najduže do tri sata.

Novom odlukom se od danas u ovim zonama više se neće morati plaćati naknade putem parking karte kao ni putem aplikacija. Također nije potrebno pridržavati se vremenskog ograničenja.

Međutim, Grad Beč napominje da još uvijek vrijede pravila za invalidska mjesta, kao i zone utovara, zabrane zaustavljanja i parkiranja te ostali propisi koji se odnose na parkiranje automobila. Ovom se mjerom želi dodatno smanjiti velika gužva u javnom prijevozu te na taj način smanjiti rizik od zaraze.

- Ukidamo kratkoročne zone parkiranja za vrijeme vanredne situacije. To je moguće jer smo uspjeli ponuditi vrlo povoljna parking mjesta u bečkim garažama. Već do srijede, 17. marta bit će dostupno 10.000 garažnih mjesta po niskoj dnevnoj cijeni od pet eura. Do kraja sedmice očekujem da će u garažama biti dostupno oko 30.000 sniženih parking mjesta - rekao je gradonačelnik Grada Beča Michael Ludwig.

Zamjenica gradonačelnika Birgit Hebein ističe da obustava kratkotrajnih zona parkiranja služi svima onima koji sada trebaju pomoći i nastaviti raditi kako bi održali grad.

- U ovoj vanrednoj situaciji osiguravamo da na njih ne utječu kratkoročni propisi o parkiranju - dodala je Hebein, saopćeno je iz Eurocomm-PR Sarajevo.