Hrvatska, Srbija i Crna Gora zatvorile granične prijelaze prema BiH

Zbog sprječavanja širenja koronavirusa, Hrvatska, Srbija i Crna Gora zatvorile su granične prijelaze prema Bosni i Hercegovini.

Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Danas od 8.00 sati najavljeno je zatvaranje svih graničnih prijelaza (za putnički saobraćaj) od Srbije prema BiH, izuzev graničnih prijelaza Karakaj, Vardište i Rača koji ostaju otvoreni samo za robni saobraćaj.

Na ulazu u BiH duga je kolona teretnih vozila na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH na GP Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Od puteva sa aktuelnim radovima u zemlji izdvajaju se putevi: Jajce-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Trnovo (Krupac), Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor, Grude-Ljubuški i Jablanica-Mostar (Potoci).

Apeluje se na vozače da i unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Saobraća se po suhom kolovozu, a upozorava na učestale odrone na brojnim dionicama. Savjetuje se opreznija vožnja i napominje da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15.aprila, saopćeno je iz BIHAMK-a.