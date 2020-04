Island preporučuje grljenje stabala umjesto ljudi

Islandska služba za šumarstvo ima rješenje za usamljenost uzrokovanu mjerom socijalne distance i to: Zagrlite stablo.

"Kada zagrlite [stablo], prvo ga osjetite u prstima, a zatim u nogama, u grudima, a zatim u glavi", kaže šumski rendžer Þór Þorfinnsson za islandsku nacionalnu radiodifuznu službu (RÚV). "To je predivan osjećaj opuštenosti i tada ste spremni za novi dan i nove izazove."

Ali, osim novine ideje, postoji puno znanosti koja to može poduprijeti. Japanci već godinama treniraju i proučavaju "šinrin-joku" (šumeće kupanje) i dokazi su jasni: Provoditi vrijeme u prirodi ima brojne koristi i za um i za tijelo.

Þorfinnsson preporučuje da ne bi svi trebali prigrliti prvo drvo koje su vidjeli; već da bi trebali ući dublje u šumu. „Puno je drveća… ne mora biti veliko i čvrsto, može biti bilo koje veličine.“

„Pet minuta je zaista dobro, ako sebi možete dati pet minuta da zagrlite [stablo], to je definitivno dovoljno“, kaže on. "To možete učiniti i više puta dnevno - to ne bi naštetilo. Ali jednom dnevno definitivno će biti dovoljno. "

„Takođe je zaista lijepo zatvoriti oči dok zagrlite drvo“, dodaje on. „Naslonim svoj obraz na deblo i osjetim toplinu i struje kako teku sa drveta i u mene. To stvarno možete osjetiti. "

Prema popularnoj knjizi Blinded by Science autora Matthewa Silverstona, postoje dokazi da boravak u blizini stabala donosi zdravstvene koristi u slučaju mentalnih poremećaja, depresije i hiperaktivnosti, te poboljšane razine koncentracije i vremena reakcije.