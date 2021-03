Izložba fotografija Mirze Agića 'Travnik moga srca'

Izložba fotografija "Travnik moga srca" sarajevskog fotografa Mirze Agića bit će upriličena u ponedjeljak,15. marta, u Centru za kulturu u Travniku u 18 sati.

Izložba će biti otvorena u okviru kulturno-zabavne i sportske manifestacije "Dani općine Travnik", a donijet će trideset crno-bijelih fotografija srednjeg formata koje posmatrača uvode u samu dušu tog grada.

"Izložba nosi ovo ime jer govori o mjestu koje zaista zauzima posebno mjesto u mom srcu. Volim Travnik jer u njemu još ima onog starinskog što podsjeća na neka sretnija vremena. Prilikom moje zadnje posjete, kada su dogovoreni detalji izložbe, šetao sam starim dijelom grada ka Plavoj vodi. Iznenada mi priđe djevojčica i zamoli me da joj se potpišem u svesku ali da to ne uradim njenim drugarima. Sakupljali su potpise prolaznika, nisu imali moblne telefone i bijahu ljubazni. Učinih to sa zadovoljstvom i odgovor zašto volim Travnik mi sam dođe", objašnjava autor.

Izložba će biti otvorena do 20. marta i bit će samo dio bogatog programa koji je Općina Travnik pripremila svojim sugrađanima, ali i gostima, saopćili su organizatori.