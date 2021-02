Izložba 'Free Patrick Zaki' danas u galeriji 'Mak'

Izložba "Free Patrick Zaki" bit će otvorena danas u galeriji "Mak" Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, a u okviru 37. Festivala "Sarajevska zima".

Sarajevo se tako pridružilo inicijativi za oslobađanje studenta Patricka Zakija izložbom 30 najboljih plakata. U žiriranju i izboru 30 plakata, od oko 900 pristiglih radova iz cijelog svijeta, učestvovala je grafička dizajnerica i aktivistica za ljudska prava Miomirka Mila Melank. Među tih 30 najboljih su se našli i radovi bosanskohercegovačkih dizajnera Emine Lagumdžije i Harisa Jusovića, saopćeno je iz Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

Poziv "Free Patrick Zaki, prisoner of conscience" je bio specijalno izdanje Poster For Tomorrow. Konkurs za plakat su organizirali Amnesty International Italia, Conversazioni sul futuro, Diffondiamo idee di valore u saradnji sa Alma Mater Studiorum - University of Bologna, Articolo 21 Association, Human Rights Festival i uz podršku međunarodnih institucija i organizacija.

Cilj konkursa je bio ujediniti ljude širom svijeta na poziv za oslobađanje iz zatvora egipatskog studenta Patricka Zakija. On je oko godinu dana zatvorenik savjesti zbog izražavanja političkog mišljenja na društvenim mrežama i borbe za ljudska prava, navodi se u saopćenju.