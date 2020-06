Izložba 'Koma' autora Nebojše Šerića Šobe u Umjetničkoj galeriji BiH

Izložba radova "Koma" autora Nebojše Šerića Šobe bit će otvorena od danas u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.

- U ovom slučaju se ne radi o uobičajenim radovima koje sam do tada (a i poslije) stvarao, radi se o psihoterapiji, suočavanju sa užasima rata, strahovima, paranojom, bukvalnim istovarom na papir svih mogućih izobličenja koja su pod tim okolnostima, te 1994-e, izbačena napolje. Najveći dio toga je i dalje ostao unutra, pa me i dalje polako izjeda, kida živo meso, i sumnjam da će ikada izaći na površinu, sve do momenta kada konačno izađem sam iz sebe u neki drugi prostor i vrijeme - zapisao je o izložbi Nebojša Šerić-Šoba.

Radovi iz ciklusa "Koma" su objavljeni kao ilustracije za istoimenu knjigu poezije Hidajeta Šerkana Šerića. Djela je autor poklonio Umjetničkoj galeriji BiH, te će ovom prilikom prvi put biti izložena.

Izložba se može pogledati u toku radnog vremena UGBiH, od 10 do 14 sati od ponedjeljka do petka, saopćeno je iz Umjetničke galerije BiH.