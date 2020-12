Izložba o životu i djelu Šefika Bešlagića, najpoznatijeg bh. istraživača stećaka

U povodu obilježavanja 30 godina od smrti Šefika Bešlagića, najpoznatijeg bh. istraživača stećaka i drugih oblika kamenih spomenika, Fondacija Stećak organizovala je izložbu o životu i djelu ovog istaknutog naučnog radnika.

U galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH u Sarajevu, izloženo je tridesetak fotografija iz privatnog arhiva Šefika Bešlagića, zatim dnevnika, crteža i bilješki sa terena, dijelovi rukopisa i izdanja njegovih knjiga.

Riječ je dokumentima koje je Fondaciji na čuvanje predala kćerka Šefika Bešlagića, Atija Imamović Bešlagić.

Senad Šabović, osnivač Fondacije Stećak, kazao je da je se po prvi put izlažu rukopisi i bilješke Šefika Bešlagića.

- Malo je poznato da je prve korake za upis stećaka na UNESCO listu Svjetske kulturne baštine poduzeo Šefik Bešlagić 1987. Njegov rad nije bio toliko vidljiv. Na ovoj izložbi se mogu vidjeti fotografije koje smo izabrali iz zbirke i mi ćemo sve ovo u okviru jednog projekta koji već vodimo u okviru Fondacije, a to je vizualni arhiv, svu ovu građu, a nešto već jesmo, digitalizovati i staviti na raspolaganje - istakao je Šabović.

Također tom prilikom upriličena je akadamija na kojoj je dodijeljena prva nagrada pod imenom Šefik Bešlagić UNESCO kancelariji u Sarajevu, a koju je primio šef Ureda UNESCO-a u BiH Siniša Šešum.

Šef Ureda UNESCO-a Šešum je kazao da UNESCO od 1995. godine jako puno radi na promociji stećaka i UNESCO je zaista zahvalan što je dobio ovu prvu nagradu, a nada se da će ovo biti podstrek drugima da se zaista brinu o stećcima na jedan pravi način.

- Ono što je urađeno između 2010. i 2016. do upisa stećaka na listu svjetske baštine UNESCO-a to je ustvari nastavak svega onoga što je zapravo započeo Šefik Bešlagić. I on bi sigurno bio ponosan tog 15. jula 2016. godine kad su stećci konačno upisani na Listu svjetske baštine - istakao je Šešum.

Osim nagrade uručene su i jubilarne zahvalnice, a dobitnici su Akademija nauka i umjetnosti BiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Franjevačka teologija Sarajevo, Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“, Fondacija Mak Dizdar i drugi.