Izložba 'Osmijeh Sfinge' duboka lična poruka svake umjetnice

Izložba "Osmijeh Sfinge"/"The Smile of the Sphinx", realizirana uz podršku Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo i Islandskog umjetničkog centra, otvorena je danas u Galeriji Collegium artisticum Sarajevo.

Postavka je okupila umjetnička djela dvadeset i pet međunarodnih umjetnica koje se različito reflektiraju na jezik kao utjelovljeni odgovor na 'nesvodivu neobičnost' vlastitog tijela i pluralnog svijeta.

Kustosica izložbe teoretičarka umjetnosti Ilari Valbonesi istakla je da su učesnice umjetnice koje su ili porijeklom iz Evrope ili su nastanjene u Evropi.

- One mnogo putuju i na neki način se u izložbi ogledaju njihova iskustva s međuprostorom - navela je ona.

Valbonesi se osvrnula na to da se svijet poima kroz pitanja identiteta, nacionalnosti te kako se umjetnici bave tim ograničenim shvatanjem i nedorečenim iskustvima sa svijetom.

- Osmjeh sfinge sugeriše tu enigmatičnost, nedorečenost, nemogućnost iskazivanja...Na neki način prevodimo ta iskustva koja se ne mogu izraziti jezikom i mislim da se izložba na intereresantan način bavi tim - kazala je Ilari Valbonesi.

Naziv izložbe potiče od priče austrijske spisateljice Ingeborg Bachmann, objavljene 1949. godine.

Direktorica Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo Sabine Kernthaller ustvrdila je da je 1949. godina bila obilježena nacionalsocijalizmom u Austriji i da se ta činjenica provlači kroz djelo Ingeborg Bachmann. Kernthaller je također rekla da bi se Bachmann mogla okarakterisati i kao feministička književnica.

Kustosica Galerije Collegium artisticum Sanela Nuhanović istakla je saradnju sa kustosicom Ilari Valbonesi koju je nekoliko godina dogovarala te konačno i realizovala.

- Na žalost sve se dešava u ovom nevremenu i globalnom problemu. Jako intimno, kompleksno pitanje identiteta, snalaženja. Ličnog iskustva u ovom vremenu pandemije, nemogućosti putovanja, dodira, zagrljalja s bližnjim. Mislim da svaki rad ima snažnu, duboku iskrenu ličnu poruku svake umjetnice - kazala je Nuhanović, uz osvrt i na brojne probleme koji su pratili relizaciju izložbe.

Izložba će biti otvorena do marta kada će biti upriličeno zatvaranje uz promociju kataloga izložbe.

Na izložbi učestvuju: Emily Bates (UK), Dalila Dalléas Bouzar (DZ), Selma Doborac (BiH), Esra Ersen (TUR), Jeanne Frank (FR), Ásdís Sif Gunnarsdóttir (ISL), Andrea Heyer (AT), Benedetta Jacovoni (IT), Adela Jušić (BiH), Natia Kalandadze (GEO), Annalisa Macagnino (IT), Leila Mirzakhani (IRN), Elly Nagaoka (SAD), Laura Palmieri (IT), Mila Panić (BiH), Elisabeth Penker (AT), Manja Ristić (SRB), Mirjana Rukavina (SLO), Alice Schivardi (IT), Selma Selman (BiH), Sigga Björg Sigurðardóttir (ISL), Tamuna Sirbiladze (GEO), Martina Vanda (IT), Borjana Ventzislavova (BGR) i Alexandra Wolframm (DE).