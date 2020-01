Josip Pejaković u Fondaciji 'Izvor nade': Na Bosni su mnogi polomili zube

Fondacija za unapređenje obrazovanja i kulture "Izvor nade" organizirala je sinoć u Sarajevu "Noć ljubavi prema BiH" s istaknutim bosanskohercegovačkim glumcem Josipom Pejakovićem.

Brojna publika uživala je u obraćanju Pejakovića, koji je govorio kroz sintezu svog životnog puta, zaljubljenosti u historiju, kao i kroz svoja odabrana djela, saopćeno je iz Fondacije "Izvor nade".

- Kad hoćete da se ogledate nemojte to činiti stojeći ispred ogledala. Tu se samo namještate. Već pogledajte nekog s druge strane, s druge strane ulice. Tako sam i ja radio u životu i to je zaista dobar način da utvrdite koliko ste dobri - poručio je Pejaković mladima.

Istaknuo je također da ga je u historiji Bosne posebno oduševio lik i djelo Husein-kapetana Gradaščevića koji mu je kroz čitav život ostao idol.

- Postao je kapetan s 19 godina. U mom odrastanju on i Ilhamija ostali su kao nešto što je najsvjetlije iz bosanske historije. Sviđa mi se jer nije fermao nikoga. On je shvatio gdje je zlo. Smatrao je kako je zlo u ljudima koji su mu pogubili brata i zbog toga je želio da to zlo ispravi - ustvrdio je Pejaković i dodao da je "Bosna uvijek bila kamen spoticanja i na njoj su mnogi polomili zube".

Pejaković je tokom gostovanja recitovao dijelove "Rajvose" iz 1989. godine.

Stipendista Fondacije Kasim Kajdić uručio je Pejakoviću poklon, unikatni rad stipendista Fondacije, kao znak zahvalnosti za upriličeno druženje.

- Bila je ovo prilika da mladi nauče više o značaju ljubavi prema domovini. Hladnu januarsku noć zagrijali smo toplim porukama ljubavi prema domovini. Namjera Fondacije je da okupi predavače koji svojim znanjem i životnim iskustvom mogu pomoći mlade u našoj zemlji a naš uvaženi glumac Josip Pejaković to svakako jeste - kazala je zamjenica direktora Fondacije "Izvor nade" Naida Kokić.