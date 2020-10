KJP “ZOI 84”- Korekcija cijene ski karata u akcijskoj predprodaji

KJP “ZOI 84” trebalo bi da izvrši korekciju cijene ski karata u akcijskoj predprodaji i vrati je na prošlogodišnji nivo - zaključeno je na današnjem sastanku na kojem su prisustvovali predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Mirza Čelik, predstavnici Ministarstva privrede KS te Uprava KJP “ZOI 84”.

Obavezu refundiranja razlike u cijeni ski karata u akcijskoj predprodaji u odnosu na ovogodišnji cjenovnik će preuzeti Skupština KS i Ministarstvo privrede KS.

Po završetku sastanka, v.d. direktora KJP “ZOI 84” je o zaključcima obavijestio članove Nadzornog odbora, te je zakazana hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o eventualnim korekcijama cijena. Sjednica Nadzornog odbora će se održati u ponedjeljak, 2. novembra.

Zbog eventualne korekcije cijena, prodaja karata će biti obustavljena sa 30. oktobrom, a početak prodaje ski karata po korigovanim cijenama bi trebao početi po davanju saglasnosti od NO u utorak, 3. novembra, u Olimpijskoj dvorani Zetra, ulaz “F” i to od 8.00 do 16.00 sati radnim danom, odnosno od 9.00 do 13.00 sati subotom.

KJP “ZOI 84” poziva sve korisnike koji su već kupili ski karte, da se jave na prodajno mjesto u Olimpijskoj dvorani Zetra, ulaz “F” , kako bi se refundirao više uplaćeni iznos i izdala nova ski karta.

Cjenovnik predprodaje ski karata u Ski centru Bjelašnica - Igman za sezonu 2020-2021:

VRSTA KARTE PRODAJNA CIJENA

DJECA ODRASLI

Sezonska karta sa fotografijom ponedjeljak - petak 150,00 KM 400,00 KM

Sezonska karta sa fotografijom ponedjeljak - nedjelja 200,00 KM 450,00 KM





Sezonska karta sa fotografijom ponedjeljak – nedjelja

– uključeno i noćno skijanje 250,00 KM 500,00 KM