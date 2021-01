Koncert 'Viva La Musica' na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Narodno pozorište Sarajevo (NPS) najavilo je za petak, 22. januara, s početkom u 19.30 sati, koncert 'Viva la musica', a publika će uživati u sadržajnom muzičko - scenskom programu u izvedbi solista i hora Opere NPS, solista i ansambla Baleta NPS.

Na programu su poznate operne arije (Verdi, Puccini, Bizet, Wagner…), kao i numere iz baleta 'Carmen' i 'Pepeljuga'. Večer će biti upotpunjeno izvedbom baleta 'Buđenje', u koreografiji Belme Čečo Bakrač na muziku Tonija Toplana.

Iz Narodnog pozorišta Sarajevo podsjećaju publiku na obavezno nošenje zaštitnih maski za lice tokom borovaka u zatvorenom prostoru.

-Rezervacija ulaznica može se izvršiti online: www.nps.ba, putem e-maila: boxoffice.nps@gmail.com, telefonskim na broj: 033 221 682. Radno vrijeme blagajne je svakim radnim danom, od 09.00 do 15.00 sati. Na dan izvođenja predstave, u dva termina, od 09.00 do 11.30 i od 15.30 do 19.30 sati - saopćeno je.