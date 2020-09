Krčko podmorje 2020- Natjecanje najboljih ronioca na dah

Od 5. do 12. septembra 2020. održava se natjecanje najboljih svjetskih ronioca na dah - Adriatic Depth Trophy. Na području između Krka i Cresa, točnije, Plavnika i Cresa, u kanalu Krušija / rt Veli Pin otoka Plavnik, ronilačka elita iz cijelog svijeta zaronit će doslovno do dna najdubljeg dijela Kvarnera.



Adriatic Depth Trophy je ujedno i državno prvenstvo ne samo Hrvatske već i Slovenije, Mađarske i Srbije. To je jedna u nizu kup utakmica za Adriatic Freediving Trophy, čiji pobjednik ima najviše bodova u bazenskim i dubinskim disciplinama. AIDA Hrvatska je jedna od najaktivnijih svjetskih AIDA te na godišnjoj razini organizira nekoliko bazenskih i dubinskih disciplina.

Inicijator cijelog natjecanja, koje se u Krku po prvi put održalo u srpnju prošle godine, Vitomir Maričić, ove je godine prvi u svijetu na AIDA ljestvici ronioca, višestruki svjetski rekorder i instruktor ronjenja na dah, a stoji iza ovog natjecanja i kao predsjednik AIDA Hrvatska.



Uz sve komplikacije i epidemiološke mjere koje ograničavaju putovanja, impresivan je broj stranih natjecatelja koji dolaze iz Mađarske, Kanade, Slovenije, Italije, Njemačke, Rusije, Austrije, Maroka, Švedske, Češke i Brazila. Interes za natjecanje govori u prilog tome da je ovo zaista atraktivan i dobar proizvod s velikim potencijalom da postane tradicionalna stanica roniocima iz cijelog svijeta. Ronjenje na dah je sport čija popularnost ubrzano raste u svijetu, ali ima i perspektivu za razvoj upravo na našem području, koje je iznimno atraktivno prvenstveno zbog povoljne klime i dobre prometne povezanosti, ali i pozicija za ronjenje koje se nalaze u neposrednoj blizini grada Krka