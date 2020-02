Magla na području Kiseljaka, Konjica, dijelova Kantona Sarajevo

Magla i niska oblačnost ovoga jutra smanjuju vidljivost, a izdvajaju se šire područje: Kiseljaka, Konjica, dijelovi Kantona Sarajevo, kao i putevi u dolinama rijeka: Save, Lašve i Bosne.

Mokar ili vlažan kolovoz, kao i povećana opasnost od odrona, karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu BiH.

Savjetuje se opreznija vožnja, prilagođena trenutnim uvjetima i stanju na putevima, te apeluje na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme.

Na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka zbog sanacionih radova od 8.00 do 16.00 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava (uz 15-minutno propuštanje vozila). Iza 16.00 sati na ovoj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Danas (13.02.) se izvode radovi na održavanju rasvjete u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica, zbog čega će se kroz tunel saobraćati jednom trakom, naizmjenično.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05.00 do 21.00 sat. U vremenu od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.