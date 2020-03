Magla na putevima Zenica - Doboj, Tuzla - Zvornik, Tuzla - Orašje

Na smanjenu vidljivost zbog magle ovoga jutra upozorava se na putnim pravcima: Zenica-Doboj, Tuzla-Zvornik i Tuzla-Orašje.

Na svim dionicama savjetuje se oprezna vožnja i podsjeća da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 19.00 sati do 06.00 sati ujutro za saobraćaj će biti zatvorena dionica autoputa A-1 Sarajevo sjever – Butila (smjer Sarajevo sjever-Butila).

Danas od 08.00 do 16.00 sati izvodit će se radovi na mostu u Reljevu na magistralnom putu Jošanica-Stup. Na ovoj dionici saobraćat će se usporeno, jednom trakom.

Na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Ugarak, zbog sanacionih radova od 07.00 do 16.00 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava (uz 15-minutno propuštanje vozila). Iza 16 sati na ovoj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Obustava saobraćaja zbog sanacionih radova na snazi je i na putnom pravcu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad u mjestu Bjelajce od 09.00 do 15.00 sati.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog radova na izgradnji novog graničnog prijelaza obustavljen je saobraćaj na graničnom prijelazu Deleuša-Vraćenovići, saopćeno je iz BIHAMK-a.

BIHAMK