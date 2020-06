Magla u dolinama Bosne, Vrbasa, Lašve i Spreče

Jutarnja magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a izdvajaju se pojedine dionice uz rijeke: Bosnu, Vrbas, Lašvu i Spreču.

Radovi na rekonstrukciji raskrsnice danas se izvode na magistralnom putu Cazin-Velika Kladuša u mjestu Krakača, zbog čega je saobraćaj obustavljen. Putnička vozila preusmjeravaju se lokalnom cestom Skokovi-Pećigrad, dok se teretna vozila preusmjeravaju na dionicu Ćoralići-Tržac-Velika Kladuša.

Saobraćaj je obustavljen zbog radova u tunelima Ormanica, na magistralnom putu Srebrenik-Orašje i Vinac, na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na magistralnim putevima Srebrenik-Šićki Brod (preko Tinje, u mjestu Drenik) i Olovo-Semizovac (preko Ljubine), kao i na ulazu u Jajce, te na petlji Blatuša, kod Zenice, a na tim lokacijama saobraća se usporeno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (u mjestu Tulje), svaki dan osim nedjelje, od 08 do 14 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Zbog asfaltiranja regionalnog puta Tuzla-Dokanj-Šibošnica-Čelić, danas od 08 do 18 sati se obustavlja saobraćaj. Alternativni pravac za smjer iz Tuzle prema Čeliću je Dokanj-Breške-Obodnica-Previle-Čelić, a iz pravca Čelića alternativa je Šibošnica-Humci Previle-Tuzla.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Svi koji ulaze u Hrvatsku iz BiH idu u 14-dnevnu samoizolaciju. Za tranzit kroz HR nema te obaveze.

Ulazak u Crnu Goru iz BiH moguć je samo uz obavezni PCR test akreditovane laboratorije iz BiH star maksimalno 48 sati. Za vrijeme važenja ove mjere, ulazak u Crnu Goru nije moguć preko graničnih prijelaza Hum i Metaljka. Granični prijelaz Deleuša-Vraćenovići, od ranije je zatvoren zbog radova, saopćeno je iz BIHAMK-a.