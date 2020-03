Moguća poledica, posebno u višim predjelima

Na dionicama u planinskim predjelima, kao i na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima, ovoga jutra upozorava se na moguću poledicu.

Vozačima se skreće pažnja i na učestale sitnije odrone zemlje ili kamenja na kolovoz.

Na svim dionicama savjetuje se oprezna vožnja i podsjeća da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Ugarak, zbog sanacionih radova od 07.00 do 16.00 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava (uz 15-minutno propuštanje vozila). Iza 16.00 sati na toj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Obustava saobraćaja zbog sanacionih radova na snazi je i na putnom pravcu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad u mjestu Bjelajce od 09.00 do 15.00 sati.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog radova na izgradnji novog graničnog prijelaza obustavljen je saobraćaj na graničnom prijelazu Deleuša-Vraćenovići, saopćeno je iz BIHAMK-a.