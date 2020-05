Mokar ili vlažan kolovoz, oprez zbog odrona

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, zbog čega se savjetuje maksimalno oprezna vožnja.

Upozorava se i na moguće odrone zemlje ili kamenja, posebno na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja.

Na magistralnom putu Srebrenik-Orašje obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjerena su obilaznicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen i u tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Zbog radova na održavanju rasvjete u tunelu Karaula na magistralnom putu Kladanj-Olovo od 09.00 do 17.30 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog radova na sanaciji mosta na dionici autoputa A-1 Visoko-Kakanj (kod mjesta Dobrinje), saobraća se dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom.

Na magistralnom putu Kladanj-Tuzla u mjestu Vitalj zbog klizišta saobraća se naizmjenično, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju (semafori)

Zbog radova na izgradnji trake za spora vozila na planinskom prevoju Komar na magistralnom putu Donji Vakuf-Turbe vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se dvosmjerno. Od 21 do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

Apeluje se na vozače da voze opreznije i da se obavezno pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Na području RS-a na snazi je potpuna zabrana kretanja od 22 sata do 05 sati, a na području Distrikta Brčko od 23 do 05 sati.