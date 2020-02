Mokri kolovozi, oprez zbog odrona

Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada saobraća se po vlažnom ili mokrom kolovozu, a upozorava se na učestale odrone na brojnim dionicama.

U ranim jutarnjim satima u višim predjelima evidentirane su i snježne padavine, posebno na putevima Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar i Glamoč-Mlinište. U južnim i jugozapadnim krajevima upozorava se i na mjestimično jače udare vjetra.

Na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka zbog sanacionih radova od 07.00 do 16.00 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava (uz 15-minutno propuštanje vozila). Poslije 16.00 sati na toj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog izvođenja neophodnih radova kod mjesta Potoci na magistralnom putu Jablanica-Mostar od 08.00 do 16.00 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Tokom dana, zbog aktuelnih radova, sporije se saobraća i na magistralnim putevima Sarajevo-Trnovo (Krupac) i Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište).

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.