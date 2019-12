Mostar: Održana biciklijada Djeda Božićnjaka, razveselila najmlađe

U povodu božićnih blagdana i novogodišnjih praznika, Biciklistički klub Mostar u suradnji s Gradom Mostarom organizirao je u nedjelju u Mostaru biciklijadu Djeda Božićnjaka\Mraz(ica)ova.

Kao i prethodnih godina, biciklisti(ce) u crvenom odijelima najmlađim su građanima Mostara, onima koje su zatekli na ulicama grada Mostara, dijelili slatkiše te pozdravljali sve građane poznatim ho-ho-ho usklikom.

Na, već tradicionalnoj, osmoj godinu zaredom biciklijade Djeda Božićnjaka, okupilo se pedesetak sudionika.

Po riječima predsjednika Biciklističkoga kluba Mostar Tonija Zorića, želja im je da, kao i prethodnih godina, pronesu praznični duh ulicama Grada Mostara pred nadolazeće blagdane i praznike.

Najviše nas, kaže Zorić, čini sretnim što je svake godine sve više mališana i njihovih roditelja koji ih dođu ispratiti i podržati.

Dodaje kako službenih prijava za biciklijadu Djeda Božićnjaka nije bilo, osim objava na društvenim mrežama ali da je svake godine, broj sudionika sve veći.

Start vesele "ho-ho-ho" biciklijade započeo je ispred Zimskog grada "Wintervill" (Herceg Stjepan Kosača-Rondo), a ), a uslijedila je ruta: Lenjinovom šetnicom (Ulica Nikole Subica Zrinjskog) do Španjolskog trga, Ulicom Hrvatskih branitelja/Bulevarom narodne revolucije, Lučkim mostom, Ulicom Maršala Tita do Razvitka, Ulicom Braće Brkića i Mostarskog Bataljona do kružnog toka i Ulicom Ante Stračevića prema hotelu Ero sve do vrha Avenije, te Ulicom Kralja Tomislava do Spajalice i odatle Ulicom Kralja Petra Krešimira 4 i ponovno do Zimskog grada Winterville, gdje je upriličeno druženje uz kuhano vino.