Musa: Dramatičan pad turističkih dolazaka i noćenja u Mostaru i Sarajevu

Bosna i Hercegovina barem još dvije godine ne može očekivati broj dolazaka stranih turista koji je bio prije pandemije koronavirusa, što je čak i optimistično s obzirom na situaciju koju sada imamo, kazala je u razgovoru za Fenu predsjednica UO fondacije "Sarajevo Navigator" Nataša Musa.

- Napravili smo inicijativu 'Odmori u BiH' u suradnji s turističkom industrijom ne bi li na neki način pokrenuli proces povratka turista, što su kratkoročne mjere da bi se automatski okrenuli prema domaćem i regionalnom tržištu. No, realno gledajući ne možemo očekivati povrat turista na razini na kojem je bio prije covida-19 bar još dvije godine. Pojedini turistički radnici su mišljenja da se to neće popraviti ni sljedećih pet godina, tako da nemamo druge mogućnosti nego pritiskati našu državu da nešto učini po tom pitanju - kazala je Musa.

Po njezinim riječima, nadležne institucije u Bosni i Hercegovini nisu učinile puno.

- Učiniti se može još jako puno toga, imam osjećaj da je pandemija sve naše vlastodršce na neki način zatekla, posebice koliki je zapravo udio turizma i kompletnog turističkog lanca vrijednosti u ekonomiji. U mjestima kao što je Mostar to vjerojatno prelazi 20 do 30 posto udjela u ekonomiji, ako ne i više, a rekla bih da je u staroj jezgri grada turizam 100 posto ekonomske aktivnosti. Šokiralo me da institucije nisu razumjele koliko je turizam bitan u ekonomiji naše države, u tom ih je smislu pandemija možda najviše iznenadila i shodno tome mjere koje su poduzete bile su nikakve ili nedovoljne. Naša država jednostavno mora biti odlučna u činjenici da mora spasiti radna mjesta - ustvrdila je Musa.

U destinacijama u kojima je funkcionirao takozvani masovni turizam poput Mostara i Sarajeva, Musa ističe kako će pad dolazaka i noćenja na kraju sezone 2020. biti dramatičan.

- Pad noćenja i dolazaka u BiH u jednom trenutku bio je oko 98 posto, a pretpostavljam da će do kraja sezone biti veći od 80 posto. Nešto malo se uradilo preko ljeta, bilo je kakvih takvih aktivnosti, ali mislim da su Mostar i Sarajevo dvije destinacije koje su najviše propatile nedolaskom stranih gostiju tako da se moramo spremiti za jako dugačko i teško razdoblje. Kao destinaciju masovnog turizma navela bih i Međugorje, s tim da pretpostavljam da će oporavak za ovo mjesto biti malo brži jer tu turisti dolaze iz drugačijih pobuda - mišljenja je Musa.

Pozitivne priče u turizmu ovog ljeta u Bosni i Hercegovini su, dodaje, Jajce, Bihać, Trebinje i Neum.

- Jajce je ostvarilo povećanje broja dnevnih dolazaka od čak 40 posto, što je fenomenalno. Bihać je uz pomoć inicijative 'Odmori u BiH', kao i, uz vlastite angažmane uspio sačuvati radna mjesta za ovu godinu. Trebinje je iskoristilo činjenicu da turisti, prvenstveno iz Srbije, nisu mogli nigdje putovati pa su dolazili u Trebinje, a Neum je uvjetno rečeno profitirao u doba koronavirusa - navela Musa.

Istaknula je kako BiH ima nevjerojatne turističke kapacitete, ali i još više potencijala.

- Ono što je tržišno spremno za ponuditi je možda svega 30 posto u odnosu na 70 posto s čim BiH raspolaže, ali još uvijek nije valorizirano ili osigurano za posjetu. Kao jedan od primjera navela bih stećke koji su kao neka srednjovjekovna čudesa, koji su razbacani po cijeloj zemlji i često locirani na nevjerojatnim prirodnim okruženjima. To ništa nije valorizirano na način da privlači turiste i ispriča priču o BiH, koja ima dosta zanimljivosti - kazala je predsjednica UO fondacije "Sarajevo Navigator".

Govoreći o gubitku radnih mjesta u sektoru turizma u BiH, Musa je navela kako su podaci za Sarajevo alarmantni.

- Jako velik broj hotela s četiri i pet zvjezdica zatvoreni su ili su znatno smanjili obujam poslovanja, velike agencije isto tako, velik broj ljudi je otpušten i mi još uvijek ne znamo, ali do kraja godine ćemo vjerojatno znati koji će to obujam gubitaka biti. Mislim da ćemo se mi u BiH u budućnosti morati okrenuti nekim drugačijim, održivijim načinima turističke ponude, te njezinoj valorizaciji i prodaji. Bit će nam malo teže doći do gostiju, morat ćemo ih privući svim onim što mi zapravo i imamo, samo način na koji ih privlačimo morat će biti kreativniji - zaključila je Musa.